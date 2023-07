Kundera slíbil, že přijde. Tak jsme s Heřmánkem hráli, vzpomíná Bartoška

Pro známé herecké tváře Jiřího Bartošku a Karla Heřmánka má tvorba zesnulého spisovatele Milana Kundery speciální význam. Právě on je totiž opravdovým autorem hry Jakub a jeho pán, kterou oba herci v roce 1975 nastudovali pod vedením Ivana Rajmonta v ústeckém Činoherním studiu. „Když jsme s Karlem Heřmánkem hráli Jakuba Fatalistu, což byla Kunderova dramatizace Diderota, byl v té době už v Paříži. Tu odvahu se pod tuto dramatizaci podepsat tak na sebe vzal – a měl tu odvahu – Evald Schorm. Pak se to mohlo hrát,“ vzpomněl nyní pro iDNES.cz Bartoška.

Úspěšnou inscenaci herci po revoluci přenesli do Heřmánkova Divadla Bez zábradlí, kde se dočkala hned dvou obnovených premiér, naposledy v roce 2005. „Takže jsme to hráli stále. Dokonce ještě před sedmi lety, což bylo strašně dlouho. Pan Kundera nám slíbil, že se na nás někdy přijede podívat. A protože jsme nevěděli kdy, hráli jsme to pořád s takovým nasazením jako v roce 1975,“ pokračuje Bartoška.

„Podruhé jsem se s ním setkal, když jsem byl panem Kunderou požádán, jestli bych nenačetl jako audioknihu Nesnesitelnou lehkost bytí. Ta audiokniha měla stopáž deset hodin čtyřicet šest minut čistého času. Takže jsem díky tomu textu s panem Kunderou strávil poměrně hodně času,“ dodal ještě herec a prezident karlovarského festivalu.

Na zesnulou literární legendu vzpomněl i herec a umělecký šéf Činoherního klubu Martin Finger: „Před pár lety jsem v Činoherním klubu přebíral po Ondřeji Vetchém roli ředitele v divadelní hře Milana Kundery Ptákovina, kterou režíroval spoluzakladatel Činoherního klubu Ladislav Smoček. I když jsem to musel zvládnout za pouhých sedm zkoušek, šel jsem do toho právě kvůli Milanu Kunderovi,“ uvedl.

„Je to spisovatel, ke kterému se pravidelně vracím. Filozofický rozměr jeho knih s až voyerským vhledem do niterných pocitů a úvah jejich hrdinů mě neomrzí ani při opakovaném čtení. Těch několik divadelních sezon s volnomyšlenkářským ředitelem z groteskní Ptákoviny jsem si užíval s nadějí, že se na nás Milan Kundera díky jeho vztahům s Ladislavem Smočkem jednoho dne přijede podívat,“ navazuje Finger nevědomky na Bartošku. „Věřil jsem si, že ho nezklamu. Jeho zdravotní stav mu však cestu do Prahy už tehdy neumožňoval a k setkání se spisovatelskou legendou bohužel nedošlo. Jeho knihy nám ale zůstaly, takže je tu pořád někde i Milan Kundera,“ dodal ještě herec.

„Dnešek je pro mě dnem z nejčernějších. Jakožto jeden z vrcholných představitelů církve Svědků Milanových budu celebrovat mši a poté s ještě větším zápalem šířit slovo Mistrovo,“ uvedl pak herec a zpěvák Michal Malátný. „Po revoluci jsem hrdě nalézal jeho knihy v duty free obchůdcích na letištích po světě. Jeho a Kafkovy. Od té doby považuji toto pošetile za literární metu,“ glosoval pak na svém facebookovém profilu režisér a dramatik David Drábek.

