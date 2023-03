K samotě nás neodsuzují nepřátelé, ale kamarádi. Dva životy Milana Kundery

Milan Kundera se na apríla dožije 94 let. Poslední knihu vydal před dvaceti lety, ale jeho romány se stále čtou po celém světě a on patří mezi největší žijící spisovatele. V životě to bývá tak, že čím více vyčníváte, tím více vám to mnozí lidé nemohou odpustit. Pro Kunderu to platí stonásobně. Nesnášeli ho komunisté, neměli ho rádi někteří význační disidenti a dodnes mu mnozí nemohou odpustit talent, slávu, minulost či to, že se nikdy z emigrace nevrátil. A také mlčení, které ho provází poslední tři dekády. | foto: ČTK