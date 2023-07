Zemřel Milan Kundera, český spisovatel světového významu. Bylo mu 94 let

Ve věku 94 let zemřel spisovatel Milan Kundera, informovala Moravská zemská knihovna. Autor románů Nesnesitelná lehkost bytí nebo Žert emigroval z Československa do Francie v roce 1974, o čtyři roky později byl zbaven občanství. Natrvalo se do rodné země už nikdy nevrátil. Také proto jej ve světě čtenáři znají spíše jako francouzského spisovatele českého původu.