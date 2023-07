Slyšel češtinu a usmál se. O posledním setkání s Kunderou a připálené omáčce

Kdy jste se naposledy setkali?

Viděl jsem s ním naposledy 1. května, takže mám v paměti pohled, když už byl na posteli a moc nemluvil. Ale když jsem na něj promluvil česky, tak se usmál. To mi zůstává před očima. Je to samozřejmě velká ztráta pro naši kulturu, byl to jeden z velikánů, na které můžeme být pyšní.

Jak často jste byli v posledních letech v kontaktu?

Když jsme začali točit, tak jsme za ním jezdívali a docela jsme se s paní Věrou spřátelili. Ona vše organizovala, takže nás zvala. Přijeli jsme proto několikrát na takové krátké návštěvy a ta poslední byla právě v květnu. S Milanem Kunderou jsem se celkem potkal asi šestkrát a lituji, že jsem jako mladý nebyl důslednější.