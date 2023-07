Hokej jako strhující drama. Kundera hru s pukem miloval, byla víc než sport

V roce 1961 v týdeníku Kultura publikoval text Hokej jako obraz života, ve kterém přisuzuje mistrovství světa celospolečenský význam. Kundera se ve sportu příliš nenacházel, hokej byl však výjimkou.

Považoval ho za strhující drama a divadlo, kterému by slušela pořádná a dobře napsaná reportáž.

„Anebo by stálo za to napsat někdy celou monografii jednoho hokejového turnaje, anebo dokonce monografii jednoho jediného zápasu: se vším, co mu předcházelo i následovalo, se zachycením detailů, s plánem taktiky, s pokyny trenérů, s přestávkou v šatnách, s křikem a výroky obecenstva, s omyly rozhodčích,“ napsal.

Mrzelo ho, že několik závažných okamžikům odešlo hokejovým fandům takřka do nepaměti dřív, než o nich stihl kdokoliv polemizovat. Argumentoval tím, že se nad hokejovými reportážemi sní více než nad poezií a romány.

Znám byl také vztahem k Vlastimilu Bubníkovi, jenž byl veřejností mnohdy brán za namyšleného. Kundera ho v roce 1961 nazval nejlepším československým hokejistou všech dob. Tykali si.

Po hrách v Innsbrucku vedli velmi upřímný rozhovor, diskutovali o „kosmickém významu“ hokeje u československých fanoušků, nedostatku týmových soustředění a tréninků reprezentace, ale také třeba o tématech, která nesou paralelu i se současností.

Třeba o častém střídání trenérů nebo o identitě českého, tehdy československého hokeje. Bubník kritizoval, že avšak „náš hokej patří dlouho k nejlepším na světě, místo toho, abychom jej rozvíjeli v jeho osobnosti, snažíme se raději pořád kde co napodobovat“. Podle něj byl tuzemský hokej založený na „vtipné kombinaci, rozumu každého hráče a na pohotové improvizaci“.

Kundera dával doplňujícími otázkami zřetelně najevo, že hokeji rozumí.

„Chtěl bych čtenářům aspoň trochu ukázat, že to, co by se mohlo zdát být na první pohled jen problémem úzce a izolovaně sportovním, je ve skutečnosti problémem obecně společenským, problémem nás všech. Děkuji ti za tvoje upřímná slova,“ zakončil Kundera rozhovor s Bubníkem.

Sepsal také krátký článek na obranu hokejisty Jaroslava Jiříka, který chtěl údajně přestoupit z Kladna do jiného klubu a byl obviněn režimem z činu proti socialistické morálce. Později byl kvůli několika nařčením vyloučen z reprezentace.

„Nestranných svědků není. Důkazů není. Obvinění z vydírání je naprosto neprokazatelné a není objektivních důvodů mu věřit,“ zastal se hokejisty.