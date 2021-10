Diváky možná čeká osvícení, slibuje Jiří Hána. V Ungeltu hraje terapeuta

Zpívat jako Gigli. Přání jednoho Irčana se dostalo do titulu nejnovějšího kusu, který chystá pražské Divadlo Ungelt. V režii Marka Němce zde finišují českou premiéru hry irského dramatika Toma Murphyho. „Do mé ordinace přijde člověk, který potřebuje pomoci, a já se o to v rámci terapie snažím,“ naznačuje herec Jiří Hána.

„Může to znít banálně, ale vzhledem k tomu, co všechno se v příběhu odehraje a kolik témat hra otvírá, to jinak jednou větou popsat nedokážu,“ vysvětluje Hána děj novinky slibující kombinaci grotesky a filozofie.

„Jsem zvědav, jak to na diváka bude působit. Jestli se on sám vlastně nestane pacientem oné terapie,“ uvažuje herec a hned dodává, že katarze hry by měla divákovi dodat naději. „Možná až osvícení.“

V roli Hánova pacienta se představí Radek Holub. „Ztvárňuje Irčana, který by rád zpíval jako italský operní pěvec Beniamino Gigli. Já v roli terapeuta používám název dynamatolog. Nic to ve skutečnosti neznamená, ale má to být věda, která se v rámci terapie snaží pomáhat duchovní cestou,“ popisuje Hána. Spolu s nimi se v novince Ungeltu objeví ještě Monika Zoubková.



Jiří Hána se v Divadle Ungelt objevuje už podruhé. „Představení Kdokoli může dělat cokoli jsme sice v Ungeltu zkoušeli, ale hrálo se dosud jen na Letní scéně. Takže teprve nyní zažívám premiéru přímo v kamenném divadle,“ dodává.

Novinka Zpívat jako Gigli se divákům poprvé představí v sobotu večer.