Bojovali s Hitlerem, Gottwaldem i Havlem, uvádí Jezerka hru o Mašínech

S podtitulem „Bojovali s Hitlerem, bojovali s Gottwaldem, bojovali s Havlem...“ chystá pražské Divadlo Na Jezerce novinku Mašíni. „Z mého pohledu si Češi neumějí moc vážit svých hrdinů,“ předesílá k novince zaobírající se dodnes rezonujícím tématem bratří Mašínů Milan Šteindler, který se zde objeví spolu s Janem Slovákem, Miluší Šplechtovou či Kristýnou Hrušínskou.

„Představení ale nevyslovuje úplně názor. Vyjadřuje se k problematice, proč jsou bratři Mašínové bráni jako kontroverzní postavy. V podstatě je to diskuse, co jejich činy znamenaly,“ naznačuje Šteindler, který by nerad prozradil samotný děj kusu, jejž pro Jezerku napsal a zrežíroval Jan Jirků.

Novinka poodkryje i historické pozadí celého příběhu antikomunistické ozbrojené skupiny, která se v roce 1953 dokázala přes odpor tehdejších státních složek ČSR a NDR dostat do Západního Berlína. A to včetně zásadního vlivu otce Josefa Mašína, jednoho z odbojářských Tří králů. „Otec dal svým synům do vínku, aby bojovali proti jakékoli nesvobodě. Oni si svou protikomunistickou činnost vykládali jako odboj proti nepříteli, který ovládl stát,“ upozorňuje Šteindler.

Novinka se tedy nevyhne kontroverzním momentům, jako bylo například zabití dvou členů SNB. „Naopak. Celé představení hovoří právě o tom, co to je kontroverze a co jejich činy znamenaly.“ Tvůrci ostatně během příprav debatovali s historiky či spisovatelem Janem Novákem, autorem oceňované knihy Zatím dobrý.

„Představení může divákům posunout pohled na věc, podobně jako se to stalo mně. Mám nyní na bratry Mašíny ucelenější a pevnější názor,“ přemýšlí Šteindler. Specifická novinka prý do dramaturgie Jezerky zapadne. „Do určité míry je vtipná a do určité míry z ní mrazí.“ Příběh prý nebude podán „nudně nebo školometsky“, ale zábavnou formou.

Mašíni mají premiéru už ve čtvrtek. Mezi diváky zasedne i sama Zdena Mašínová, sestra ústřední bratrské dvojice, kterou v představení ztvárňuje Miluše Šplechtová. „Mám jasný obrázek, co řekne. Spravedlnosti za dost učiněno nebylo, protože spoustu komunistů stále v tom našem politicko-společenském životě hraje roli,“ přemýšlí herec.

„S tím, co se děje, nesouhlasí. I nyní po volbách si myslím, že řekne, že to nestačí. A já si to myslím taky. Nechápu, proč se komunismus považuje za něco mírumilovnějšího než nacismus. I z našeho představení je patrné, že komunisté chovali k některým lidem daleko hůř než nacisti. A to už je co říct,“ dodává Šteindler.

„Hra vznikla na objednávku Divadla Na Jezerce. Jde o téma, které nepochybně vzbudí velké vášně a ty by mohly vyvolat zájem diváků,“ dodal ještě k novince ředitel divadla a producent inscenace Jan Hrušínský.