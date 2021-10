Ladislav Hampl byl lepší než já, chválil si pražskou premiéru izraelský autor

Pro současné komplikace spojené s cestováním tedy pořadatelé na skutečnou premiéru, ke které došlo letos 1. října, už s izraelským dramatikem ani nepočítali. Ten se přesto na poslední chvíli rozhodl přiletět, aby nastudování svého díla v režii a překladu Petra Svojtky viděl.



„Moc jsem si to užil,“ popsal pak Koren iDNES.cz i přesto, že češtině nerozumí. „Sám doma v nastudování své hry hraji, takže znám každou její část, každé slovo úplně dokonale,“ vysvětlil. „A byl jsem mile překvapen, že komedie v Praze šlape úplně stejně jako v Izraeli. Vaše publikum se smálo na stejných místech jako u nás.“



Koren se uvedení svých děl v zahraničí snaží navštěvovat důsledně. „Tohle je myslím popáté nebo pošesté, co vidím mou hru mimo Izrael. Vždycky vzpomínám na svoje začátky a říkám si, že je dobré, že moje práce baví i v zahraničí. Dává mi to motivaci do další práce,“ vysvětluje Koren, který takto navštívil Itálii, Polsko, Anglii i Čínu.

U nás byl už podruhé, před třemi lety si totiž nenechal ujít ani vůbec první uvedení svého díla na českém pódiu, tedy inscenaci Neúplní v Městském divadle Kladno.

„Překladatel má v komedii zásadní úlohu. Nestačí, aby jen rozuměl jazyku. Musí chápat rytmus a energii celé komedie. Petr Svojtka zde odvedl vynikající práci,“ pochvaloval si Koren práci režiséra, který do Neperte se, prosím vás obsadil Martinu Hudečkovou, Miroslava Etzlera, Ladislava Hampla či třeba Zuzanu Kajnarovou. „Všechny jsem je objal. Herec, který ztvárňuje stejnou postavu jako já doma, byl mnohem lepší,“ pochvaloval si Koren Hamplův výkon.

Komedie Neperte se, prosím vás pojednává o třech rozhádaných sourozencích, kteří se sešli poslechnout si otcovu poslední vůli. Ta ovšem zní, že se mají mít rádi. „Mám bratra a sestru, takže jsem charaktery postav pojal autobiograficky. Příběh jsem si pak zcela vymyslel. Hlavní myšlenkou hry je známé rčení, že krev není voda, jestli to u vás říkáte stejně,“ vysvětluje autor. „Ptám se, zda jsou naši vlastní sourozenci našimi soupeři, či nejlepšími přáteli. A odpověď je, že oboje zároveň.“

Koren se zná s Petrem Svojtkou už delší čas. „Poprvé jsme se potkali během zmíněné kladenské premiéry, pozval nás tehdy do divadla ABC, kde pracoval. Dva měsíce před začátkem covidu jsme se potkali v Izraeli a já mu řekl o mé nové hře,“ popsal dramatik.