S prospěcháři a udavači dnes bojujeme stejně, jako Honzlová v 50. letech

Jedno parné léto v Praze padesátých let se líně vlní na pozadí nejslavnějšího románu Zdeny Salivarové Honzlová. Stejnojmennou adaptaci knihy uvedou v pátek večer v premiéře v pražském Divadle Rokoko.

„Postava Jany Honzlové je osobitá a stejně tak jazyk předlohy,“ pochvaluje si román herečka Beáta Kaňoková, která se v novince objeví v hlavní roli.

„Mladá holka vyrůstající v nepříjemných podmínkách Československa 50. let se ocitá v kolotoči událostí. Není to hrdinka, která by bojovala s režimem, bojuje s lidskou hloupostí, zlobou a nespravedlností. Ani v nejtěžších chvílích přitom neztrácí humor, kterým se svým způsobem zachraňuje, aby ji to nesemlelo,“ popisuje roli dívky, kterou z politických důvodů nepustili na zájezd do Finska.

Novinka v režii Jakuba Nvoty skutečně nabídne příběh na pozadí nejtužší komunistické totality. „Od těch 50. let se nelze oprostit, důležitější je však ten boj s prospěcháři, udavači a lidmi, co zneužívají své postavení. Takové můžete potkat i dnes,“ upozorňuje herečka.

Inscenaci původně plánovala Městská divadla pražská uvést v jiné režii a jiném obsazení už roku 2019. V hlavní úloze se tehdy pod taktovkou Jakuba Vašíčka měla objevit Tereza Marečková, v dalších rolích Karel Heřmánek mladší, Dana Batulková, Jitka Smutná či Hanuš Bor. Tehdejší přípravy se však na poslední chvíli zastavily.

V aktuální Honzlové se vedle Kaňokové objeví Radka Fidlerová, Marie-Luisa Purkrábková, Viktor Dvořák, Agáta Červinková či Petr Konáš. Po středeční premiéře bude možné novinku v Rokoku navštívit 13. a 17. října.