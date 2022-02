Gabriela Míčová s darwinovským vousem balancuje na obřím talíři

Novinka vznikla dle dystopického románu Kurta Vonneguta. „Vtip, ironie, nadsázka,“ vyjmenovává herečka Gabriela Míčová, co ji na ní nejvíce oslovilo. „Mám ráda dramatizace a mnohokrát jsem se s nimi na divadle setkala. Zároveň u této předlohy, která vypadá, že je nepřenositelná na jeviště, jsem byla o to zvědavější na první čtenou zkoušku a na text samotný,“ popisuje.

„Myslím si, že se režisérce Júlii Rázusové a dramaturgovi Jánu Šimkovi podařil napsat zajímavý dramatický text, ve kterém nechybí postava samotného autora a samozřejmě pro Galapágy nezbytná postava Charlese Darwina,“ pokračuje Míčová. Diváci se dočkají příběhu, kde se Vonnegutovi hrdinové, kteří přežili světovou katastrofu roku 1986 a měli založit nové lidstvo, probudí na zmíněné klinice v roce 2021.

V románu i adaptaci vystupuje velké množství postav. „Takže někteří z mých kolegů si zahrají hned několik postav,“ vysvětluje k vícero úlohám Viktora Dvořáka, Jiřího Štrébla, Karin Bílíkové či Aleše Bílíka. Pouze Jakub Gottwald v roli Charlese Darwina a právě Míčová jako Mary Hepburnová zůstávají celou dobu u jedné postavy.

„Je to učitelka biologie na střední škole, bezdětná vdova, která se po smrti manžela přihlásí na přírodovědnou plavbu století. A je to právě cesta na Galapágy. Dostává se zde však do velmi nečekaných situací a celý pobyt pro ni končí tragicky,“ prozrazuje herečka, kterou tvůrci vizuálu představení na plakátech obdařili vskutku darwinovským vousem.

Po deseti letech

Zajímavostí novinky v divadle Komedie je i scéna Markéty Plaché. Dominuje jí totiž obrovský talíř, kde musí herci udržovat rovnováhu. „Máme na jevišti takovýto pěkný předmět. A umí plno věcí. Může se úplně připevnit, dá se polohovat nebo může být zcela uvolněný a potom je z něho velmi živý partner,“ glosuje herečka.

„Nabízí mnoho interaktivních možností. V sešikmené poloze jsme se na něm dokonce naučili i sedět na židlích, což může vypadat velmi artistně. Ale velká část představení se odehrává mimo tento obrovský talíř, takže si užijeme i pevnou půdu pod nohama,“ dodává k nezvyklé části scény.

A s jakými pocity bude divák z představení Galapágy odcházet? „Doufám, že s dobrými. Udělali jsme pro to maximum. My to představení máme rádi,“ uzavírá herečka, která se tak na prkna Komedie vrací bezmála po deseti letech.