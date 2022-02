Martin Dejdar hraje nekonvenčního detektiva, Máša Málková tajemnou Lauru

„Milovala ho jako matka a nenáviděla jako žena, jíž zničil život. Těch několik lakonických řádků bylo tak nabitých emocemi, že už jsem příběh nedokázal odložit,“ vysvětluje Epstein, který jako scenárista stojí třeba za snímky Šarlatán či Anděl páně 2.

Na základě zmíněných řádků vytvořil detektivní příběh z prostředí firemních i rodinných intrik. Jeho Mléčné sklo zaujalo pražské Vršovické divadlo Mana, kde jej pod stejným názvem zrežíroval Ondřej Zajíc.

Dramatický příběh s kriminální zápletkou plný zvratů, ale i s dávkou humoru, jak jej divadlo popisuje, zde má premiéru už 4. února. Režisér Zajíc do hlavní role bývalého detektiva Schwarze, který vyznává nekonvenční přístup, obsadil Martina Dejdara. Tajemnou Lauru, okolo které se celý případ točí, pak ztvární Máša Málková.

„Myslím, že je pro diváka lepší neprozrazovat. Na tomto žánru se mi líbí, že jste hned na začátku hozen do vody a musíte se co nejrychleji sám zorientovat, abyste se v tom přívalu informaci a výpovědí neztratil, a každá postava vám tudíž nastavuje jen jeden úhel pohledu, a to je málo,“ udržuje napětí kolem své postavy sama Málková.

Co tedy diváka čeká? „Podle mě je to skvěle napsaná detektivka. Každá postava přinese do příběhu svou osobní dějovou linku a jistě zamotá divákovi hlavu stejně jako na začátku nám. Jsem zvědavá, jaké emoce to bude budit, komu bude divák fandit. Na koho si v příběhu vsadí a komu bude opravdu věřit, protože tu má pravdu každý, a jak říká hlavní detektiv v podání Martina Dejdara: Abyste na to přišli, musíte začít věřit všem,“ přibližuje herečka.

„Děj se odehrává v současnosti, ale místem ho můžete zasadit kamkoli a myslím, že to byl i záměr neurčovat přesné zeměpisné místo děje. Tento příběh-‚zločin‘ se totiž může odehrát kdekoli,“ dodává.

Málková si divadelní setkání s Martinem Dejdarem pochvaluje. „S Martinem i všemi ostatními se mi hraje dobře. Myslím, že nás všechny příběh Mléčného skla baví a těšíme se, jak bude inscenaci vnímat divák,“ popisuje herečka.

V dalších rolích novinky se objeví Zbigniew Kalina jako detektivův kolega a protivník, Vilém Udatný v úloze zdánlivého zloducha a ještě Ondřej Černý. První reprízy novinky plánuje Vršovické divadlo Mana na 11. února a 10. března.