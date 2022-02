„God bless you, Mrs. Robinson.“ Do role jsem dozrála, věří Schneiderová

Pokud se divadlo chystá zadaptovat látku, kterou proslavila filmová verze, herci si často před vlastním zkoušením zmíněný film zakazují. Snad proto, aby jejich vlastní přístup zakonzervovaná filmová práce neovlivnila. Vzhledem k tomu, že jde o odlišné médium se zcela rozdílnými postupy, zůstává otázkou, nakolik to na jejich výkon může mít vliv.

Úplně obráceně na to šla Jitka Schneiderová, která v pražském Divadle Na Fidlovačce zkouší roli paní Robinsonové v představení Absolvent. Hra vychází ze stejnojmenného románu Charlese Webba, který ovšem proslavilo filmové zpracování z roku 1967. Tehdy se zde v režii Mikea Nicholse představil mladý Dustin Hoffman.

„Film je dobrý dodneška. Má styl, názor, je překrásně vizuální. Bylo by skvělé, kdybychom to dostali do divadla,“ předesílá Jitka Schneiderová. „Dustin Hoffman je v něm neuvěřitelný, ale to vlastně všichni, kdo zde hrají,“ chválí herečka a zároveň potvrzuje, že si snímek během příprav inscenace znovu pustila.

„A začala jsem se hned těšit ještě víc. Potom mne však přepadl trochu děs: je konverzační, obsahuje několik stránek dlouhé dialogy ve dvou. A v divadle vše funguje trochu jinak. Takže jsem začala přemítat, jak to na velkou scénu vlastně budeme inscenovat, aby veškeré emoce a všechny ty rychlé zvraty a zlomy k divákům dolehly,“ popisuje herečka, která v roli paní Robinsonové ztvární nudící se ženu, jež se rozhodne svést mladíka těsně po studiích.

Ve filmové verzi se v této roli představila oceňovaná americká herečka Anne Bancroftová. „Vnitřně jsem zajásala. Role je skvělá a myslím si, že jsem do ní dozrála. Paní Robinsonová má styl, vymyká se společnosti. Ale je velmi nešťastná, život zabalila,“ popisuje Jitka Schneiderová velkou roli. „Ta doba byla velmi specifická, jak chováním, tak módou a společností. Ona byla z bohatší střední vrstvy a jediným úkolem žen v této vrstvě bylo zdobit, vařit teplé večeře a hlavně nic nestudovat a nepracovat,“ uvažuje dále.

Zazní i Mrs. Robinson

V roli mladíka Benjamina se na Fidlovačce představí Daniel Krejčík. „Dostala jsem skvělého Benjamina. Dan Krejčík je skvělý herecký parťák. Přešťastná jsem i z Natálie Deákové. Po dlouhé době jsem potkala režii, kterou jsem znala, když jsem dostudovala. Činohra se vším všudy,“ libuje si Schneiderová. V režii Natálie Deákové se v dalších rolích objeví Václav Vašák, Daniel Rous, Dana Černá či Martina Jindrová.

Velký úspěch amerického snímku podtrhly písně Simona a Garfunkela. Jeden z jejich největších hitů Mrs. Robinson se ostatně poprvé objevil právě zde. Mohou se na slavné písně těšit diváci i na Fidlovačce? „Určitě ano, bez nich by Absolvent nebyl Absolventem,“ slibuje herečka k představení, které bude mít premiéru 12. února.

Divadlo ještě upozorňuje, že novinka je vhodná pro diváky od patnácti let. „Nějakou erotiku očekávat můžete, ale to se přijďte přesvědčit sami,“ vzkazuje divákům Schneiderová. „Přístupnost ale není omezená jen kvůli erotice, je to pro celkové téma hry,“ potvrzuje herečka, kterou mohou diváci na Fidlovačce vidět i v nedávné premiéře divadelního muzikálu Kouř.