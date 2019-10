Železničáři opravují u Hájku trať, cestující vozí místo vlaku autobus

„Tento vlak ve stanici končí, nenastupujte do něj!“ Podobně znějící hlášení slyší z nádražního rozhlasu cestující na karlovarském horním nádraží. I když by měli daným spojem pokračovat dál, musejí přestoupit do náhradních autobusů.



„A proč máme jet autobusem?“ ptala se v hale nádraží starší paní své kamarádky. „Zase jim u Dalovic ujíždí trať,“ dostalo se jí odpovědi. Stejně jako ostatní cestující, kteří přijeli z Chebu pražským rychlíkem do Varů, tak obě dámy musely pokračovat do Ostrova autobusem.

„Český hydrometeorologický ústav na základě měření v okolí propustku na kilometru 178,925 konstatuje nebezpečí dalšího sesuvu půdy v úseku Dalovice – Hájek,“ vysvětlila příčiny aktuálních problémů na trati mezi Karlovými Vary a Chomutovem Nela Friebová ze SŽDC.

Správce kolejí se proto rozhodl trať v tomto úseku uzavřít. „Předpokládáme, že opravné práce potrvají 17 dnů,“ uvedla na sklonku minulého týdne Friebová.

Podle ní jde o plánovanou výluku, která zajistí provizorní udržení provozuschopnosti trati do příštího roku. „V tomto úseku připravujeme velkou investiční akci. Během ní by mělo dojít k zahájení definitivní sanace poškozeného místa a uvedení trati do původního stavu,“ doplnila.

České dráhy musely kvůli problémům nahradit vlaky mezi Ostrovem a Karlovými Vary autobusy. „Týká se to všech vlaků. Rychlíků i osobních,“ potvrdil Vladimír Omelka, obchodní ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah v Karlovarském kraji.

Náhradní spoje zastavují ve stanicích, kde by normálně stavěl i vlak. „Výjimkou je Hájek, kde je nádraží mimo obec, takže spoj zastavuje na klasické autobusové zastávce,“ upřesnil Omelka.

Obdobné problémy musela SŽDC řešit i v loňském roce. Traťmistr si všiml, že násep pod tratí začíná ujíždět. Po prohlídce raději na jedné koleji zastavil provoz a později dráhy kvůli bezpečnosti zastavily provoz i na druhé koleji. Pak přišel masivní sesuv, který vytvořil hlubokou jámu, do níž se zlomil kus kolejí. Oprava havárie vloni přišla SŽDC na více než 90 milionů korun a trvala od začátku dubna do začátku srpna.