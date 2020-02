Více než polovina vězňů v Karlovarském kraji pracuje, zvýšil se jim i plat

Od počátku letošního roku si vězni přilepšili na penězích. Zvýšení jejich odměn prosadila dnes už bývalá ombudsmanka Anna Šabatová.



Těm v nejnižší mzdové kategorii se měsíční ohodnocení zvýšilo o 1 800 korun na 7 300 Kč. Do konce loňského roku byla nejnižší odměna odsouzených 5 500 korun za měsíc. Navíc průměrná mzda odsouzeného za rok 2018 byla ještě nižší – 4 345 korun za měsíc.

Taková výše byla podle bývalé ombudsmanky Šabatové demotivující a neumožňovala odsouzeným efektivně splácet dluhy – náklady na výkon trestu, náhradu škody způsobenou trestnou činností, vyživovací povinnosti, exekuce a další.

Podle vyjádření z vedení věznic se ovšem tento krok zatím nikterak negativně na zájmu zaměstnavatelů o pracovní sílu z řad odsouzených nepodepsal.

„V současné době neřešíme žádné podněty k úpravám nebo rušení smluvních podmínek,“ potvrdila Petra Bělíková, mluvčí věznice v Kynšperku nad Ohří.

Její názor potvrdil i kolega z Horního Slavkova Jiří Hrubý. „Osobně si myslím, že kdyby měly firmy platit svým zaměstnancům, tak je to bude stát daleko více, takže to pojede dál. A navíc by možná měly i problém svoje vlastní zaměstnance sehnat,“ řekl Hrubý.

To ostatně dokazují i zkušenosti z hornoslavkovské věznice. „Aktuálně je poptávka po zaměstnávání vězňů mimo areál věznice velmi vysoká a převyšuje možnosti, které máme k dispozici. Bohužel počet vězňů splňujících podmínky možného nasazení na pracoviště mimo věznice je omezený a v zásadě je v současné době vyčerpán,“ potvrdil Hrubý.

Nejen mimo areál věznic najdou odsouzení pracovní uplatnění. Nejčerstvějším důkazem je práce části vězňů na rekonstrukci objektu K v areálu Věznice Ostrov. Na přeměně dlouhá léta nevyužívaného objektu v dům se 178 novými místy se podle ředitele Pavla Zangeho podílelo deset odsouzených.

„Jinak je zaměstnáno 370 vězňů, což je 58 procent ze všech, kteří pracovat mohou,“ upřesnila Zdeňka Stöckbauerová, mluvčí Věznice Ostrov.

V Horním Slavkově nezahálí 70 procent lidí

Rekordmanem v tomto ohledu je věznice v Horním Slavkově, kde pracuje 482 odsouzených, tedy plných 67,7 procenta. „Většina z nich, 441, pracuje u firem v rámci areálu věznice, 41 jich pak za prací dochází mimo areál,“ upřesnil Jiří Hrubý.

Vězni se ovšem přímo podílejí i na chodu svého dočasného bydliště. Jak v Horním Slavkově, tak v Kynšperku nad Ohří našlo v rámci vnitřního provozu uplatnění 92 lidí. Pracují v dílnách, stravovacích provozech nebo například v knihovně.

„V Kynšperku je navíc 17 odsouzených zařazeno na činnosti ve prospěch věznice bez nároku na odměnu,“ doplnila Petra Bělíková. Také v Kynšperku většina z těch, kteří chtějí i ve výkonu trestu pracovat, neopouští areál věznice. „V provozech uvnitř pracuje 174 lidí, na externí pracoviště v Chebu, Hazlově či Svatavě se aktuálně dostává 49 odsouzených,“ doplnila Bělíková s tím, že zaměstnanost v kynšperské věznici dosahuje 63,2 procenta.

Na nové ubytovně v Ostrově pracovali i vězni

