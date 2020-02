Ostrovská věznice má novou ubytovnu, odsouzení budou na pokojích po dvou

Rekonstrukce jednoho z objektů v areálu ostrovské věznice trvala přesně rok. Od března se začne plnit odsouzenými. Úprava někdejší školy pro zaměstnance věznice stála téměř 94 milionů korun.



„Je to úplně něco jiného,“ pochvaloval si Robert Lukáč, jeden z deseti odsouzených, kteří při rekonstrukci pomáhali. Největší výhodou podle něj je, že na pokoji jsou maximálně dva lidé, kteří zde mají i toaletu. V budově jsou také čtyři bezbariérové pokoje.

Podle Petra Dohnala, generálního ředitele Vězeňské služby České republiky, se rekonstrukce přizpůsobila evropskému standardu vězeňství.

„Ten počítá s plochou šesti metrů čtverečních pro jednoho odsouzeného,“ upřesnil Dohnal.

Nová ubytovna pak podle jeho názoru výrazně pomůže vězeňské službě, která se dlouhodobě potýká s přeplněností káznic.

Rekonstrukce nezahrnovala pouze samotnou budovu, ale vznikly i tři nové vycházkové dvory. „V podkroví jsme pak zřídili víceúčelovou místnost pro potřeby terapie či zájmových kroužků,“ přiblížil rozsah prací Pavel Zange, ředitel ostrovské věznice.

Myslelo se i na bezpečnost zaměstnanců. Absolutní novinkou v rámci českých věznic jsou proto posuvné dveře do jednotlivých ložnic.

„Kdyby se otevíraly klasicky do úzké chodby, bezpečnosti zaměstnanců by to nepřidalo,“ vysvětlil Zange. „Něco takového jsem viděl dnes poprvé. Na generálním ředitelství se budeme zamýšlet na tím, zda by podobný systém bylo možné instalovat i do jiných českých věznic,“ komentoval počin Ostrovských Pavel Dohnal.

Nová ubytovna pro odsouzené začne fungovat od března. Zatímco zaplnit její kapacitu odsouzenými nebude problém, doplnit stavy zaměstnanců bude pro vedení věznice i generální ředitelství složitější.

„Se zvýšením kapacity jde ruku v ruce i navýšení počtu zaměstnanců. Nejen odborných, ale i příslušníků vězeňské služby. Aktuálně nám chybí 26 dozorců a strážných,“ posteskl si ředitel ostrovské věznice.

„Ubytovnu je možné zprovoznit i se stávajícím počtem zaměstnanců,“ ubezpečil Petr Dohnal.

Vězeňská služba se podle něj snaží náborové akce udělat pro zájemce o práci co možná nejatraktivnější. „Nabízíme například náborový příspěvek až 150 tisíc korun,“ řekl generální ředitel.

Ostrovská věznice ve Vykmanově má status zařízení s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení. Aktuálně v ní trest vykonává 850 odsouzených.

Vězeňská služba dočasně kapacitu snížila. Důvodem byly práce na rekonstrukci objektu ubytovny i modernizace kamerového systému. Na dění v areálu i v jeho nejbližším okolí nově dohlíží na 400 kamer.

Vězeňská služba aktuálně nepočítá s podobnými investicemi. „Nevzdali jsme se ale myšlenky, aby v každém kraji byla alespoň jedna věznice tak, aby odsouzení mohli vykonávat trest odnětí svobody co možná nejblíže domova a rodin,“ naznačil plány Dohnal.

Do budoucna tak generální ředitelství chystá výstavbu nové věznice na jihu Čech, kde podobné zařízení zatím chybí.