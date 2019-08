Vězni ušetřili státu miliony, když sami pomáhali opravit staré cely

Oprava ubytovny v areálu věznice stála 12,5 milionu korun. V nejbližších letech ji ale čeká ještě zateplení, tedy snížení energetické náročnosti objektu. Při jeho rekonstrukci se na pracovišti vystřídala přibližně třicítka vězňů.

Mezi ty, kteří zde pracovali dlouhodoběji, patřili i Robin Kment a Petr Müller. „Jsem vyučený zedník. Je to obor, který mě živí i venku,“ řekl Kment, kterému do propuštění zbývá deset měsíců.

Jeho kolega Petr Müller se zase jako instalatér podílel na opravách kanalizace a rozvodů vody. „Rozvody byly v katastrofálním stavu,“ řekl odsouzený, který chce v listopadu požádat o podmínečné propuštění. „Při práci utíká čas rychle. Je to zpestření života,“ konstatoval Müller.

Rekonstrukce ubytovny s sebou podle ředitele věznice Martina Klappera nesla řadu logistických komplikací. „Dvě stovky odsouzených jsme museli buď přemístit do jiných věznic, nebo je umístit ve zbylých ubytovnách v našem areálu. Náš personál ale vše zvládl na výbornou,“ pochválil ředitel kynšperské věznice své kolegy.

Podobné manévry je ovšem čekají i v dohledné době, kdy kompletní rekonstrukcí včetně zateplení projde i další ubytovna v areálu.

Věznice v Kynšperku nad Ohří bude mít od 1. září, kdy se do zrekonstruované ubytovny začnou stěhovat první odsouzení, opět kapacitu 753 míst. „Některé úseky máme zaplněné, jiné ne,“ řekl k obsazenosti věznice její ředitel Martin Klapper.

Investovat budou i další věznice v regionu

Podle ekonomického náměstka generálního ředitele Vězeňské služby ČR Jaroslava Myšičky investuje správa věznic i v ostatních zařízeních v regionu. „Pokud vím, v Horním Slavkově jsou rozpracované nějaké investice, netýkají se ovšem ubytování odsouzených, ale spíš jejich zaměstnávání,“ konstatoval Myšička.

V Ostrově by podle jeho slov měla v nejbližších měsících vyvrcholit akce, která přinese dvě stovky nových míst pro odsouzené. „Rekonstruují tam takzvaný objekt K, který byl dlouhé roky nevyužívaný,“ řekl Jaroslav Myšička.

V Kynšperku nad Ohří v dohledné době zvyšování kapacity neplánují. „Momentálně na to nejsou podmínky,“ vysvětlil ředitel.

Co do hospodaření patří věznice v Kynšperku k nejlepším v republice. „Její loňský zisk byl přibližně devět milionů korun. Tyto prostředky může vedení zařízení investovat do jeho obnovy,“ konstatoval Jaroslav Myšička.

Podle ředitele věznice Martina Klappera stojí za ekonomickým úspěchem spousta práce. „Intenzivně oslovujeme firmy z regionu s nabídkou spolupráce. Nabízíme jim prostory i pracovní sílu,“ naznačil Klapper.

Pro správu věznice je výhodnější zaměstnávat odsouzené přímo v areálu. V současnosti zde podle ředitele působí asi sedm firem včetně velkých společností jako je například EPT. „Máme tady ale i firmu na zpracování dřeva či kovovýrobu,“ upřesnil ředitel. Navíc věznice spolupracuje i s chebskou firmou DHL, kam vysílá odsouzené za prací.