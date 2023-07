Ostrovský most je po opravách opět otevřený, ale zatím jen na dva týdny

Důvodem je dokončování detailní diagnostiky mostu. „Přijede velká mostní prohlížečka. Ta se musí kvůli statice takzvaně zapackovat. Takto ukotvený stroj zabere oba jízdní pruhy,“ vysvětlil důvod krátké uzavírky Tomáš Trtek, náměstek primátorky města.

Město opravu mostu vysoutěžilo za devět milionů korun bez daně. „Byly nějaké více i méně práce, nakonec ale nula od nuly pošla,“ potvrdil Trtek fakt, že schválený rozpočet se podařilo dodržet. Práce na Ostrovském mostě úpravou povrchu nekončí. „Další zakázkou je zajištění zábradlí nad průtahem městem,“ doplnil náměstek.

Ostrovský most na čas místo mostu Chebského

Ostrovský most, který prošel větší rekonstrukcí v roce 1990, má v blízké budoucnosti zajistit dopravu do centra města po dobu chystané generální rekonstrukce Chebského mostu. Skončené práce mají životnost Ostrovského mostu prodloužit až o deset let.

Projekt rekonstrukce Chebského mostu je rozdělen do několika stavebních částí. Základní stavba klenoucí se nad řekou byla dokončena v roce 1869 a od roku 2017 se stala kulturní památkou. Konstrukce klenoucí se nad průtahem města je daleko mladší. Postavena byla teprve v 80. letech technologií předpjatého betonu.