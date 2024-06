Akce na mariánskolázeňské kolonádě už lákají i místní, v dešti je střecha výhodou

Zatímco organizátoři jiných akcí program kvůli deštivému počasí rušili nebo přesouvali, v Mariánských Lázních jen stačilo stánky přemístit pod střechu kolonády. A na řemeslný jarmark dorazili i obyvatelé města. Ti se už naučili znovu na kolonádu chodit.

Přeslechnout se nedalo klapání ručního stavu, lidé se zastavovali také u stánku s koženým zbožím, kde mohli na vlastní oči pozorovat, jak vzniká bytelný opasek, který něco vydrží. Ženy obdivovaly ručně vyráběné šperky nebo očichávaly originální marseillská mýdla ovoněná nespočtem esencí. Mužům kupodivu učaroval stánek s kořením. Hlavně kořenicí směsi vhodné ke grilování.

Hned vedle pak moravský řezbář vyráběl tradiční dřevěné formičky na cukroví a perníky. „Vyrábí se z tvrdého dřeva, já používám hruškové. Je důležité, aby dřevo bylo tvrdé, měkké nasákne tuk a těsto z něj nejde vyklopit,“ vysvětloval zájemcům Alexandr Slavík z jižní Moravy. Hruškové dřevo má podle něj ještě jednu úžasnou vlastnost. „Nežere ho červotoč. Dřív sežere celou chalupu, než by se do něj pustil,“ tvrdí.

K řezbařině ho přitáhl otec v šestnácti letech, i když sám se jí věnovat nechtěl. „Už jsem mu to ale odpustil,“ dodal s úsměvem. Podle něj čím více na západ vystavuje, tím horší je to s odbytem. „Tady už skoro nikoho formičky nezajímají, to na Moravě, Slovensku nebo Maďarsku je to jinak. Zájem o ně mají i Ukrajinky, které umí péct,“ dodal.

Podlahu kolonády čeká oprava

Pěkné počasí je až šedesát procent úspěchu, tvrdí Tomáš Richter, který patří k organizátorům kulturního a společenského života v Mariánských Lázních. Jeho působení je vidět především právě na kolonádě, kde se různé akce konají nejen po zahájení lázeňské sezony.

„Od adventu přes Setkání u svařáku, každý měsíc se něco děje. V únoru jsme si připomínali únorové tradice, na konci března to byl Velikonoční jarmark, v dubnu už druhý ročník pivních slavností. Pak přišlo zahájení sezony, street food festival Něco na vidličku a takhle to půjde pořád dál,“ řekl Tomáš Richter.

Lidé se mohou těšit na letní kolonádní koncerty a první část sezony uzavře Pohárek dobrého moku, což je další street food festival. Pak přijde na řadu oprava podlahy v kolonádě. Tu chtějí lázně stihnout tak, aby se mohla opět stát dějištěm adventních slavnostní.