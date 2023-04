Jak bude vypadat po rekonstrukci Chebský most? Na výběr je ze čtyř variant

Rozptyl cen je totiž obrovský. Nejlevnější varianta počítá s investicí 120 milionů korun. „Nejdražší je pak za 290 milionů. To vše bez DPH,“ uvedla primátorka. Podle radního Petra Bursíka by do poloviny letošního roku mělo být jasné, která z předložených variant je pro město nejvýhodnější.

Bude přitom záležet na dohodě radních s odbornou veřejností „Poté rozhodneme, jakou formou rekonstrukci provedeme. Z hlediska časového se jako nejlepší jeví takzvaný žlutý FIDIC,“ naznačil Bursík.

Tato metoda předpokládá, že veškeré práce spojené s rekonstrukcí Chebského mostu by měla na starosti dodavatelská firma.

O délce uzavření rozhodne zvolená varianta

A to od finálního projektu přes všechna povolení až po samotnou realizaci stavby. Město ji použilo už při výstavbě mostu ve Dvorech.

„Třicetiprocentním kritériem pro žlutý FIDIC je čas,“ naznačil Bursík. I ta nejkratší varianta by ovšem podle něj znamenala, že bude Chebský most uzavřený jeden a půl roku.

Pokud by město zvolilo standardní postup, tedy že by nechalo zpracovat projekt a pak hledalo dodavatele, byl by uzavřený výrazně déle. Všechny čtyři varianty, jimiž se teď zabývá Kancelář architektury města, reflektují požadavek radnice na úpravu části mostu vedoucí přes železniční trať.

Úlohu „Chebáku“ převezme Ostrovský most

Chebský most by měl vedle železniční v budoucnu pojmout i silniční dopravu. Záměrem je totiž svést pod most provoz z Horovy ulice. Stažením tranzitní dopravy by mělo dojít k uklidnění situace na náměstí Republiky.

S nadcházející generálkou Chebského mostu úzce souvisí i aktuální oprava toho Ostrovského. Ta má prodloužit životnost konstrukce o deset let tak, aby dokázala zvládnout nápor dopravy v době generální rekonstrukce Chebského mostu.

Ten je podle odborníků na hraně své životnosti. Průzkum z roku 2019 odhalil, že je v havarijním stavu železobetonová konstrukce mostovky, ve špatném stavu je spodní stavba i nosná zděná část mostu. Výrazně oslabené jsou i betonové výztuže, kovové části rozežírá koroze. Některá místa připomínají spíš poskládané kameny než stavbu spojenou maltou.

Chebský most postavený v roce 1869 je kulturní památkou. Veškeré práce na něm proto podléhají a budou podléhat dohledu památkářů.