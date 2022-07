Do dvou let musí Vary začít opravovat Chebský most, cena výrazně vzroste

S tím, že bude frekventovaný most uzavřený, se ovšem musí motoristé smířit v každém případě. Za provozu totiž rozsáhlou rekonstrukci dělat nelze. Doprava v širším centru Karlových Varů se tak rozdělí mezi Ostrovský, Tuhnický či Dvorský most.

„Zkušenosti z doby, kdy se na Chebském mostě prováděla diagnostika, ukazují, že je to možné. Doprava na zbývajících mostech přes Ohři přitom nestoupla nějak dramaticky,“ podotkl náměstek primátorky Petr Bursík.

Jak přesně bude po jejím skončení vypadat, řekne projekt, který vznikne na základě studie. Od něj se také bude odvíjet cena. „Původně jsme počítali s částkou kolem 250 milionů korun. Vzhledem k vývoji cen na trhu ale nyní předběžně kalkulujeme se sumou o 50 až 100 milionů vyšší,“ uvedl Bursík. Výsledná cena ovšem může být i jiná.

Město přitom v současné době nemůže kalkulovat s dotacemi na rekonstrukci. „Žádný titul, který bychom na ni mohli využít, není,“ vysvětlil náměstek. Podle prvního náměstka Tomáše Trtka se nelze spoléhat ani na takzvané PPP projekty, tedy propojení veřejného a soukromého sektoru. „V daných podmínkách je takový projekt nerealizovatelný,“ posteskl si Trtek.

Město tedy bude muset zdroj financování stavby, která by měla trvat dva roky, najít ve svém rozpočtu.

Tranzitní doprava bude pod mostem

Co je ovšem jisté už dnes, je varianta budoucí podoby mostu. Po diskusi s odbornou veřejností vyhrála varianta takzvaného městského mostu. To znamená dvouproudová komunikace s chodníky po stranách. Důležitější ovšem je, že by se doprava na mostě zklidnila vyloučením té tranzitní. Ta by se podle Tomáše Trtka měla přestěhovat pod něj.

Toto řešení ovšem bude vyžadovat rozsáhlé úpravy Chebského mostu 1, tedy té jeho části, která vede nad železniční tratí.

„Do rozšířeného profilu by se přestěhovala doprava z Horovy ulice. Toto řešení žádný z odborníků nerozporoval, a bude tak součástí studie Kanceláře architektury města,“ řekl Trtek.

Ze současné podoby Chebského mostu zbudou zjednodušeně řečeno jen boční zdi spodní stavby. Na ní bude usazena nová mostovka. „Tuto variantu už společnosti Pontex projednávala s odborníky loketského pracoviště Národního památkového ústavu,“ doplnil náměstek Bursík. Chebský most je totiž od roku 2017 kulturní památkou.