Diagnostici se na podzim vrátí do Varů, tentokrát prověří Ostrovský most

Záměrem bylo dostat se s cenou pod dva miliony korun. Při prvním řízení, do něhož se přihlásily dvě firmy, se tuto laťku „podlézt“ nepodařilo. To až napodruhé.



„Vybrali jsme firmu, která splnila naše představy o ceně,“ potvrdil náměstek primátorky Petr Bursík. O částku ne vyšší než dva miliony korun se tak podělí Centrum dopravního výzkumu a specialisté ze stavební fakulty ČVUT.

„Při tvorbě ceny jsme vycházeli ze zkušeností z Chebského mostu,“ naznačil Bursík.

Jedním z důvodů, proč radnice trvala na částce nižší než dva miliony, je fakt, že si město letos nechalo zpracovat digitální 3D model Ostrovského mostu. Ten měl být původně součástí celé zakázky.



„Zpracovatelé diagnostiky budou mít digitální dvojče mostu plně k dispozici,“ řekl náměstek.

Dopravní omezení

V ideálním případě by diagnostika měla trvat 210 dní. „Čas je ale v takových případech veličinou dost proměnlivou. Samozřejmě bude záležet na povětrnostních podmínkách,“ naznačil Petr Bursík možnost, že se termín dokončení může i prodloužit.

Zároveň nevyloučil, že s sebou práce na podrobné prohlídce Ostrovského mostu přinesou také omezení v dopravě. „Odborníci budou provádět jádrové vrty, vyloučené není ani nasazení mostní prohlížečky,“ vysvětlil primátorčin náměstek.

Podobnou technologii použila už společnost Pontex při diagnostice Chebského mostu. O jeho dalším osudu zatím není definitivně rozhodnuto. I když se většina zainteresovaných odborníků kloní k myšlence takzvaného městského mostu. V praxi by to znamenalo zklidnění v dopravě na této stavbě. „Ne ovšem její úplné uzavření pro dopravu,“ zdůraznil Bursík.

Historický most by nadále využívali záchranáři či autobusoví dopravci, částečně i běžní motoristé. Ovšem s tím, že by byla omezená rychlost na 30 kilometrů v hodině.

Pokud ovšem ohledně budoucnosti Chebského mostu padne definitivní A, je podle Petra Bursíka nutné vyřknout i B. Tím je nový most přes Ohři. Vizí města je postavit jej jako prodloužení Charkovské ulice. „Tato možnost se aktuálně řeší na úrovni Kanceláře architektury města,“ dodal náměstek Bursík.