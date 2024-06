Stůl, židle, kalamář. Na zámku v Bečově vystavují osobní věci Adolfa Hitlera

Když spisovatel Jiří Kuchař, autor knihy Hitlerova sbírka v Čechách, před lety poprvé uviděl na bečovském zámku na vlastní oči mohutný stůl zdobený svastikou, který patřil do majetku Adolfa Hitlera, rozbušilo se mu srdce. Vždyť to, co měl před sebou, už zaznamenal na historických fotografiích, dokumentujících rozsáhlou uměleckou sbírku ukrytou nacisty v klášteře ve Vyšším Brodě. Vedle stolu byly na Bečově i židle a kalamář ze stejné kolekce.

Další části sady, konkrétně nůž na dopisy, osušovač inkoustu a menší skříňku na dopisy, se shodou náhod podařilo dohledat teprve vloni. V litoměřickém centrálním depozitáři Památníku národního písemnictví je objevila Barbora Vlášková. Podle Jiřího Kuchaře je právě objev stolu důkazem, že podobné artefakty stále mohou být na českém území, aniž by kdokoli věděl, že jde o předměty ze sbírek říšského kancléře.

Právě na nejrůznější souvislosti unikátního objevu chce výstava na bečovském zámku upozornit. Vedle Jiřího Kuchaře se jejího zahájení zúčastnil novinář a spisovatel Stanislav Motl, který spolu s ním po historickém artefaktu pátral. Napsal také scénář k dokumentu Hitlerův poklad, který se z velké části věnuje právě stolu z Bečova. Výstava potrvá do konce letošního září.

„Rozhodli jsme se výstavou připomenout, že na letošní rok připadá 85. výročí okupace českých zemí. A také doufáme, že se třeba podaří dohledat i ostatní věci, které na stole chybějí. Jde o původní lampu a podložku se svastikou,“ uvedl kastelán hradu a zámku v Bečově nad Teplou Tomáš Wizovský.

Objevil se i v několika filmech

Obnovená expozice Hitlerových předmětů je podle něj spíše doplňkovým výstavním projektem, stůl běžně návštěvníkům památky neukazují. „Je ale hojně využívaný filmaři. Objevuje se například v norském seriálu Boj o těžkou vodu nebo v italském filmu Tajná olympiáda,“ řekl kastelán.

Připomněl, že v době jeho nástupu do funkce stůl sloužil v kanceláři na běžná jednání. Ovšem poté, co vyšla v roce 2008 najevo jeho historie, přesunula jej správa památky do depozitáře. „Kromě natáčení odsud putoval ven jen dvakrát. Na předchozí výstavu v roce 2012 a pak na tu současnou, která na ni navazuje,“ konstatoval kastelán.

Objemný stůl pokaždé muselo stěhovat nejméně šest mužů. „A měli co dělat, aby s ním vůbec hnuli. Stále však nevíme, jak se dostal do Bečova, protože inventáře při znárodnění v roce 1945 tento majetek nezmiňují,“ dodal. Kromě samotného stolu a doplňků je pro návštěvníky na Bečově připraveno několik nástěnných panelů s fotografiemi a texty, které příběh stolu dokumentují.

Podle kastelána Wizovského výstava veřejnosti vypráví neobvyklý a tajemný příběh souboru předmětů, které patřily do osobního majetku Hitlera a zároveň byly součástí kancléřovy sbírky umění. Tu tvořily různé umělecké předměty, hlavně obrazy a sochy, které Hitler podle historiků loupil nebo i kupoval. Odborníky byla její hodnota ve 40. letech minulého století, kdy byla považována za největší osobní sbírku uměleckých předmětů na světě, odhadována na více než sto milionů liber.