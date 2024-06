Po lijácích teče lidem v Nejdku z kohoutku hnědá voda, problém je už ve zdroji

Vodovodní řad spravuje přímo nejdecká radnice. Podle starostky Ludmily Vocelkové se problémy s kvalitou vody objevují zejména po prudkých deštích. Bylo tomu tak i v uplynulých dnech. Sociální sítě jsou tak plné fotografií i videí, kterými Nejdečtí situaci monitorují.

„Dětem raději kupuji balenou vodu,“ uvedl Pavel Šedivý z Nejdku. I on problém několik let řeší s radnicí. „Ta se snaží reagovat. Otázkou ovšem je, jestli dělá vše, co pro napravení dělat může,“ řekl.

Sám si chtěl nechat udělat rozbor vody. „To sice můžu, ale za prvé to stojí téměř dva tisíce korun a za druhé nejsem akreditovanou osobou, takže s výsledky rozborů nemohu operovat,“ doplnil.

Celých sedm let co bydlí v nejdecké Poštovní ulici je s kvalitou vody nespokojená i Dana Brožová. „Před pár dny to byla zase hrůza. V úterý jsem čistila pračku a to si nepřejte vidět co z toho teklo. Úplná katastrofa. Také jsem nedávno měnila sprchovou hlavici. Hned po prvním osprchování byla neuvěřitelně zanesená,“ svěřila se s aktuálními zkušenostmi.

Podle ní mají problém s kvalitou vody lidé v celém městě. Brožová připouští, že situace se zhorší vždy po silných deštích, ale někdy teče kalná voda i v období sucha.

Radnice na potíže zareagovala a nechala přistavit na sídliště 9. května cisternu s pitnou vodou. Také lidem přislíbila proplatit účty za nákup balené vody ve dnech, kdy byla situace nejhorší.

„Pokud budou nadále nepříznivé hydrologické podmínky a voda v Rudném potoce bude zkalena tak, že bude neupravitelná, budeme nuceni dodávku pitné vody omezit na dobu nezbytně nutnou a bude potřeba vodou výrazně šetřit,“ sdělilo město obyvatelům v informačním letáku.

Déšť splavuje rašelinu do potoka

Základním problémem je v Nejdku už samotná surová voda. Město totiž využívá tu z Rudného potoka. „Při velkém dešti voda splavuje rašelinu do potoka, z něhož pak jde do jedné z úpraven,“ uvedla Miriam Kováčová, vedoucí odboru vodovodů a kanalizace městského úřadu. Na situaci z počátku tohoto týdne měl vliv souběh několika faktorů.

„V minulém týdnu jsme čistili vodojem. O víkendu pak přišly vydatné deště, na které obsluha vodárny zareagovala a vodu upravila do požadovaných limitů. V neděli jsme ale zaznamenali větší nárazový odběr pitné vody jednoho z nejdeckých podniků. V jeho důsledku se pak v pondělí uvolnila rez z potrubí a došlo k zakalení vody,“ vysvětlila Kováčová.

Podobným haváriím podle ní může zamezit pouze výměna letitého vodovodního potrubí. „Mapujeme místa, v nichž k haváriím dochází a každý rok se snažíme je rekonstruovat,“ uvedl starostka Ludmila Vocelková. V plánu má radnice i rekonstrukci obou úpraven. „Jsme ale na úplném počátku tohoto projektu,“ doplnila starostka.

Obyvatelé města volají alespoň po částečných kompenzacích. „Jediné, co můžeme, je neúčtovat celou spotřebu vody. Plošné snížení ceny bohužel není možné,“ reagovala Kováčová.

Nejdečtí platí na vodném a stočném necelých 117 korun za kubík. „Cenu nám zatím kvůli dotaci na kanalizaci, čistírnu odpadních vod a částečně i na vodovod určuje Státní fond životního prostředí,“ dodala starostka.