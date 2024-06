Většinu území večer a v noci zasáhnou bouřky, hrozí kroupy a silný vítr

Výstraha platí od sobotního večera do nedělních 03:00. Na jižní Moravě, ve Zlínském kraji a v částech Vysočiny a Olomouckého kraje je výstraha dokonce s vysokým stupněm nebezpečí.

Podle meteorologů mohou mít na Moravě a ve Slezsku nárazy větru až 85 km/h, v přívalových srážkách tam může za hodinu ojediněle napršet až 50 milimetrů vody. V Čechách by nejsilnější nárazy větru měly mít asi 65 km/h.

V sobotu večer a v noci hrozí silné bouřky. (8. června 2024)

Přívalové deště mohou rozvodnit malé toky a suchá koryta, hrozí zatopení podchodů, podjezdů či sklepů, podemleté mohou být silnice.

„Při nasyceném povodí předchozími srážkami je v orograficky členitém terénu pravděpodobný vznik přívalové povodně,“ uvedli meteorologové. Vítr může vyvracet stromy a způsobit i rozsáhlejší škody na majetku, výpadky v energetice a problémy v dopravě.

ČHMÚ doporučuje zajistit okna, dveře, skleníky či volně položené předměty. Při řízení vozidla v bouřce by lidé měli snížit rychlost a jet velmi opatrně. Neměli by vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst.