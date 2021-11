Hospodářská ročenka napoví, jak se loni firmy v kraji popraly s pandemií

„Ročenka nabízí věrnou zprávu o tom, jaká je úroveň a kvalita života v jednotlivých regionech obcí s rozšířenou působností, ale i v Karlovarském kraji jako celku. Čtenáři by v publikaci měli najít informace, které jim pomohou při rozhodování a řešení nejrůznějších situací v dnešní neklidné době,“ naznačil předseda představenstva hospodářské komory kraje Tomáš Linda.

Podle něj by pak mezi samotnými regiony díky publikaci měla do budoucna vzniknout zdravá konkurence a soutěžení o lepší umístění v jednotlivých kategoriích.

Předseda doplnil, že hospodářská komora nabízí rozsáhlou poradenskou činnost a informační servis. Organizuje také širokou škálu vzdělávacích akcí, pomáhá členům komory najít lidské zdroje na trhu práce, organizuje setkávání personalistů, propojuje školy, zaměstnavatele a jejich partnery.

Kromě toho zástupci komory v posledních měsících často jednali s vedením kraje o aktuální situaci v regionu, která je v mnoha ohledech nestandardní.



„Z pohledu Karlovarského kraje se ta spolupráce velmi zintenzivnila,“ potvrdil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

„Během našich společných setkání řešíme nejen stav lokální ekonomiky a firem, ale i proces transformace kraje, tedy přechod od uhlí k novým zdrojům energie. Připravili jsme rovněž plán spravedlivé územní transformace, který zahrnuje významné strategické projekty z území. Do konce roku by se jím měla zabývat vláda, čerpání finančních prostředků z Operačního programu Spravedlivá transformace by mohlo začít v příštím roce,“ upřesnil.

Hospodářská ročenka Karlovarského kraje 2020 vznikla za spolupráce Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Karlovarským krajem a společností AQE advisors.

Dokument získají členové komory, představitelé obcí, ale také investoři. Zájemcům z řad široké veřejnosti bude ročenka k dispozici ke stažení na webových stránkách komory, v tištěné podobě ji bude možné získat v sídle komory na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu.