Kraj má jedinečnou šanci získat miliardy korun, hledá silné partnery

V Chebu například rozvinula jeden z nejlépe hodnocených komplexů pro moderní podnikání ve střední Evropě a v loňském roce revitalizovala také první část brownfieldu bývalých chebských strojíren. Letos chystá Accolade v kraji investovat více než miliardu korun.



„Pomoci nám může například právě v oblasti revitalizace nevyužívaných území,“ naznačil hejtman Petr Kulhánek.



Vyzdvihl, že investiční skupina vnímá Karlovarský kraj jako území s velkým potenciálem pro uskutečnění aktivit zaměřených nejen na přípravu a nabídku průmyslových budov, ale i na využití brownfieldů a technologií šetrných k životnímu prostředí.

Teď je na řadě Sokolovsko

Skutečnost, že se v budoucnu chce podílet na regeneraci ploch na Sokolovsku, potvrdil Milan Kratina, výkonný ředitel skupiny Accolade, která kromě Chebska působí také na Karlovarsku.

„Za šest let, co zde investujeme, se Karlovarský kraj neskutečně posunul. Troufám si říci, že dnes patří mezi nejatraktivnější lokality pro rozvoj byznysu v celé střední Evropě. Do budoucna bude potřebná další míra transformace tradičního průmyslu a poslední měsíce ukázaly, že právě infrastruktura pro moderní podnikání bude v tomto procesu hrát významnou roli. My jsme připraveni se na budoucích změnách podílet a společně se zástupci Karlovarského kraje vytvořit kvalitní podmínky pro rozvoj a ekonomický růst lokality, a to i v kontextu současné krize. Jen v tomto roce chystáme navazující investice za více než miliardu korun,“ potvrdil Milan Kratina.

Karlovarský kraj čeká v blízké budoucnosti náročný proces přeměny v souvislosti s útlumem těžby. Pro přípravu řady transformačních projektů, které by mohly generovat nová pracovní místa, potřebuje vedení kraje významné partnery. „A nejde jen o energetiku a oběhové hospodářství, ale i digitalizaci regionu a zelenou ekonomiku,“ uvedl náměstek hejtmana Vojtěch Franta.

Jedinečná šance

Podle krajského radního Patrika Pizingera bude zapotřebí spolupráci úzce navázat na potřeby měst a jejich rozvojové plány.

„Máme šanci, kterou jsme nikdy v historii nedostali. Do našeho kraje mohou v rámci transformace přijít miliardy korun z evropských fondů. Jenže to samo o sobě nestačí, musíme je také umět rychle a efektivně využít. A právě spolupráce se strategickými partnery je jednou z cest, jak toho dosáhnout,“ dodal Pizinger.

Podmínkou toho, aby byl Karlovarský kraj zajímavý i pro budoucí investory, je z pohledu zástupců skupiny Accolade kvalitní dopravní dostupnost.



To se podle jejich slov týká nejen dostavby významné dopravní tepny D6 směrem na Prahu, ale i propojení této páteřní komunikace kraje s A93 v Německu.

Předseda krajské hospodářské komory Tomáš Linda připomněl také možnost rozšíření nákladní železniční dopravy z Chebu do Německa a nutnost intenzivní přeshraniční spolupráce s Bavorskem a Saskem na společných projektech.