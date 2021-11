Hoteliéři v Karlovarském kraji se bojí, že v lednu přijde další krize

„Ve třetím čtvrtletí se v kraji ubytovalo celkem 398 624 hostů,“ uvedla Jana Špačková, pracovnice krajské správy Českého statistického úřadu v Karlových Varech. Tento počet byl o zmiňovaných 9,7 procenta vyšší než za stejné období roku 2020.

Na růstu se podle Špačkové podíleli zejména tuzemští turisté, kterých přijelo meziročně o 15,5 procenta více.



„Naopak u hostů, kteří k nám přijeli ze zahraničí, došlo ve stejném období k poklesu o 4,9 procenta. Za tímto poklesem mohou být opatření související s pandemií onemocnění covid-19,“ naznačila statistička.

Ačkoliv statistika vyznívá optimisticky, ke skutečnému optimismu mají hoteliéři a restauratéři ještě hodně daleko.

„Počet hostů se ani zdaleka neblíží tomu, jaký byl před koronavirovou krizí. Jsme na tom hodně špatně,“ naznačil Jan Kronika, předseda krajské organizace Asociace hotelů a restaurací.

Hoteliéři podle něj, vedle absolutního výpadku klientely z Ruska, nejvíce pociťují úbytek turistů z Německa. „Dokud byla zahraniční klientela, patřil podzim mezi top momenty sezony. Teď to ale neplatí,“ vysvětlil Kronika.

Hotely zachraňují státní vouchery

Co se týká tuzemských hostů, velkou roli podle něj hrály státní vouchery.



„Náš hotel je v současné době plný návštěvníků, kterým se krátí čas pro jejich uplatnění. Navíc na vouchery začínají přijíždět i zdravotníci,“ řekl šéf krajské Asociace hotelů a restaurací.

Hlavní nápor tuzemských hostů byl podle zkušeností hoteliérů v prázdninových měsících s tím, že se částečně přelil i do září. „Bez nich by to bylo krušné období,“ připustil Kronika.

Zároveň ale naznačil, že státem podporovaný turismus záhy skončí.



„Možnost uplatnit vouchery totiž vyprší na konci letošního roku. To se nejvíce projeví na začátku roku příštího. Navíc si ministerstvo vzalo lhůtu na proplácení poukazů do května příštího roku. Nevíme tedy, kdy za tyto pobyty dostaneme zaplaceno,“ posteskl si.

Přes týden zavřeno, otevřeno jen na víkendy

Mnoho hoteliérů proto podle jeho názoru bude mít po Novém roce přes týden zavřeno a otevřou pouze na víkendy pro klienty na krátkodobé wellness pobyty. Někteří už k tomuto kroku přistoupili nyní, kdy platí koronavirové restrikce.



„Přes týden mám zavřeno,“ potvrdil jáchymovský hoteliér Adam Thomayer. Doufá, že se do Vánoc situace zlepší. „Mám už hodně objednávek, snad se opatření ještě nezpřísní,“ dodal.

Podle názoru Jana Kroniky se aktuální opatření projeví na statistikách za čtvrté čtvrtletí. „U restaurací určitě. V nich klesl počet hostů o třetinu už nyní. A pokud bude platit vstup pouze pro očkované, ubudou další,“ obává se.

Asociace hotelů a restaurací proto podle něj už nyní žádá vládu o antivirus na zaměstnance.