Kouč Kynžvartu: Vynikající obrana, to byl základní kámen postupu do finále

„Takhle jsme si to představovali a připravovali se na to. Šli jsme se porvat s vysokým favoritem a postarali se o senzaci. Teď jdeme dál,“ nechal se po utkání na tiskové konferenci slyšet kynžvartský trenér Peter Sabadka.

„Není lehké porazit mistra a nepustit ho do finále. Od té doby, co jsme ve 4. kole tady padli s dost výrazným skóre se Slavií, jsme udělali spoustu práce.“

Premiérový postup týmu z lázeňského města do finále potvrdila šest sekund před koncem branka Veroniky Dvořákové. Pokud by ale nepadla, stejně by postup slavil Kynžvart, na což po utkání upozorňoval i trenér Sabadka.

„Už před utkáním jsme se bavili o tom, že postoupí ten tým, který bude víc chtít. A Slavia chtěla. Naše děvčata se ale prezentovala vynikající obranou, to byl základní kámen našeho postupu do finále,“ míní Sabadka.

Pražanky, které vloni ve finále českého play off interligy ukončily dlouholetou domácí nadvládu Mostu, před týdnem vybojovaly dvoubrankovou výhru až po obratu v koncovce a v sobotu závěr opět zdramatizovaly. Čtyřbrankovou šňůrou snížily na rozdíl jediného gólu, Kynžvart si ale tentokrát nadějně rozehraný duel vzít nenechal, také díky fantastické kulise. Za postupem hnalo domácí tým šest stovek diváků.

„Atmosféra byla úžasná, to tady platí ale dlouhodobě. Od našich fanoušků cítíme obrovskou podporu, teď byla ještě o to intenzivnější. Bylo to elektrizující, diváci jsou naším velkým hnacím motorem,“ pochvaloval si kouč Sabadka.

Se šesti zásahy táhla Kynžvart za vítězstvím nejlepší střelkyně domácího týmu Katka Dresslerová. „Velmi těžce se mi teď hledají slova,“ přiznala sama po utkání. „Mám strašnou radost, jsem neuvěřitelně vděčná za tenhle zážitek, hrdá na celý náš tým. Všechno, co jsme v posledním týdnu zažívaly, bylo něco neuvěřitelného. Energie, která z nás šla, ta nejde ani popsat. Na tenhle den do konce života nezapomenu. Je to první medaile a vždycky bude,“ neskrývala dojetí.

Ve finále proti Mostu

Z jakého kovu nakonec ta medaile bude, začne odkrývat už příští sobota, kdy na své palubovce odstartuje Kynžvart finálový souboj s Mostem, druhým finalistou českého play off. Favorizované Severočešky přehrály ve svém semifinále Písek i podruhé, úvodní zápas na jihu Čech vyhrály 28:25, tentokrát zvítězily doma 31:20.

Černí andělé zaútočí na desátý titul po roční pauze a pokusí se navázat na svou předchozí vítěznou sérii, čímž by vyrovnali rekordní zápis právě Slavie. Před loňskou finálovou porážkou se Slavií trvala mostecká nadvláda v české soutěži nepřetržitě od sezony 2012/13, sérii devíti titulů v řadě narušila jen koronavirová pandemie, kvůli které se nedohrál ročník 2019/20. Slavia vloni získala osmý titul v samostatné historii a desátý celkově.