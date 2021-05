Nezaměstnaných přibývá, propouští těžaři i lázně, o práci přišli pendleři

Jak uvádějí statistici, v Karlovarském kraji bylo ke konci prvního čtvrtletí letošního roku evidováno na úřadech práce takřka 12 tisíc uchazečů o zaměstnání. Jejich počet se tak meziročně zvýšil o bezmála 85 procent.

Téměř polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy. Absolventů a mladistvých úřady evidovaly necelých pět stovek, přes tisíc pak bylo mezi uchazeči lidí se zdravotním postižením.



Mezi nezaměstnanými převládali lidé ve věku 40 až 59 let. Těch byla skoro polovina. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání přitom dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji přibližně 42 let.

Nejhůř je na tom Sokolovsko

Z okresů v kraji vykazoval v březnu největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných tam činil bezmála sedm procent. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal okres Cheb s necelými pěti procenty.

„Na aktuální vysoké nezaměstnanosti v Karlovarském kraji se podepisuje několik faktorů naráz,“ myslí si Tomáš Linda, předseda představenstva krajské hospodářské komory. Za zcela jednoznačný důvod ovlivňující zaměstnanost označil faktické zastavení cestovního ruchu a lázeňství a rovněž ochromení maloobchodu a služeb z důvodu pandemické situace.

Nezaměstnanost letos/loni k 31. 3. Sokolov 6,81/4,11

6,81/4,11 Karlovy Vary 6,52/2,95

6,52/2,95 Cheb 4,78/2,36

4,78/2,36 Karlovarský kraj 6,06/3,11

„Mnoho subjektů už rezignovalo na čerpání podpůrných programů. Přes podporu totiž podnikatelé stále dopláceli významnou část nákladů bez možnosti podnikat a došly jim rezervy. Buď svoji činnost výrazně utlumili, nebo v horším případě zcela ukončili. Vedle toho má nepochybně vliv na regionální nezaměstnanost i dlouhodobě avizované propouštění v rámci neperspektivních provozů ve společnosti Sokolovská uhelná a u dalších zaměstnavatelů. Náš region je též specifický obyvateli, kteří dojíždějí za zaměstnáním do sousedních spolkových zemí. Dá se předpokládat, že omezení na státní hranici v posledních měsících mnoha lidem znemožnila takto pendlovat, a tím pádem je donutila k čerpání podpory v nezaměstnanosti v České republice,“ naznačuje Linda.

Tomu nahrávají i statistická data. Podle nich téměř třetina všech uchazečů o zaměstnání byla k poslednímu březnovému dni evidována na úřadech práce v kraji maximálně tři měsíce.

„Snažil jsem se lidi udržet, hlavně kuchaře, protože to je alfa a omega restaurace. Ale bohužel jsem zaměstnancům nemohl dát takovou výplatu, na jakou byli z plného provozu zvyklí. Mají rodiny, které musí živit, dusí je půjčky nebo hypotéky. Kdo sehnal lépe placenou práci, šel. Třeba do stavebnictví. Vím ale o podnikatelích, kteří už to neustáli. Prostě hospodu zavřeli, lidi propustili a s podnikáním sekli,“ svěřuje se jeden z chebských restauratérů.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci března letošního roku hodnoty 6,06 procenta. Jedná se o nejvyšší hodnotu mezi všemi regiony a celorepublikový průměr převyšuje o 1,82 procentního bodu.