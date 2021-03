V kraji chybí zaměstnanci i materiál, nejvíce postižené je lázeňství

„Situace je složitá. I odvětví, která nejsou sama o sobě přímo covidem zasažena, trápí řada problémů. Obrovskou komplikací zůstává logistika, jejíž snížená akceschopnost způsobuje nedostatek materiálu. Velkým problémem je samozřejmě i nedostatek pracovníků,“ říká předseda představenstva krajské hospodářské komory Tomáš Linda.



V současnosti patří k nejpostiženějším oblastem cestovní ruch a lázeňství. „Zástupci hotelů a lázeňských zařízení z Karlovarského kraje potřebují urychleně čerpat podporu z 1. vlny programu COVID Ubytování, která dosud bohužel nedorazila,“ uvádí Josef Ciglanský ze společnosti Lázně Františkovy Lázně, který má v komoře na starosti sekci cestovní ruch a lázeňství.

Poukazuje také na to, že vládní programy podpory jsou nepřehledné. Hoteliéři navrhují, aby stát vyplácel podporu těm, u nichž došlo k významnému poklesu obratu oproti roku 2019.

Majitelé hotelových zařízení by také uvítali prodloužení programu Covid Lázně, tedy lázeňské vouchery, do konce roku 2021. Pomohlo by prý také připojení takzvané rehabilitace po covidu do indikačního seznamu pro lázeňskou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

Potíže nemá jen lázeňství, ale i strojírenství a zpracovatelský průmysl. „V této krizové situaci nám pomáhají exportní zakázky. Stále se ale potýkáme s nedostatkem materiálu a surovin pro výrobu a samozřejmě nám chybějí zaměstnanci,“ podotýká Tomáš Musil z ept connector, s.r.o., který je v rámci komory zodpovědný za strojírenství a zpracovatelský průmysl.

Filip Dušek ze společnosti Kukal & Uhlíř potvrzuje problém s dodávkami materiálů a veškerou logistikou. „Nejsou přepravní kapacity mezi Evropou a zbytkem světa,“ vysvětluje. „V poslední době se navíc setkáváme u zákazníků v Německu s poměrně masivním propouštěním zaměstnanců i u firem, u kterých se to nepředpokládalo,“ dodává.

Situace je komplikovaná také pro autodopravce. „Máme problémy s nedostatkem pracovních sil, postrádáme i dostatek zakázek. Řešíme povinné registrace řidičů při výjezdu do SRN, a to v souvislosti se zařazením ČR mezi vysoce rizikové země,“ podotýká Oldřich Grill ze společnosti Lagarde Spedition, který je vedoucím sekce doprava hospodářské komory.

Problémy se nevyhýbají ani stavebnictví. „Propad za loňský rok činí necelých osm procent,“ říká za společnost Lias Vintířov Rudolf Borýsek, který v komoře působí v sekci stavebnictví. „V evropském kontextu jsme jedna z mála zemí, která nedokázala propad zastavit. Proto panují velké obavy, co bude dál v oblasti veřejných investic s ohledem na velký deficit státního rozpočtu,“ dodává Rudolf Borýsek.