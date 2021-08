Karlovarské očkovací centrum se kvůli hokeji stěhuje do obchodního centra

„Ještě se dolaďují detaily, ale už teď je jasné, že ve Varyádě bude probíhat očkování s registrací i bez ní,“ potvrdila mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Markéta Singerová.

Stěhování si podle mluvčí vyžádalo pořádání přípravných hokejových zápasů, kvůli kterým se musí opakovaně měnit provozní doba očkovacího centra. Například ve dnech 19. a 31. srpna budou pro neregistrované zájemce o očkování zdravotníci k dispozici jen od dvou do tří odpoledne. Pak bude hala patřit hokejistům.

Už na konci srpna se přestěhuje také očkovací místo v Chebu. Ze stávajících prostor kulturního centra Svoboda se přesune do kostela svaté Kláry na Františkánském náměstí, kde se začne naplno očkovat v pondělí 30. srpna.

Aktuálně se mohou nechat lidé v kraji očkovat s registrací i bez v očkovacích centrech v Karlových Varech, Sokolově, Ostrově a Chebu. Původně měla očkovací místa podle krajské strategie vzniknout například i v Chodově nebo v Aši, na to však nikdy nedošlo.

Přitom právě Ašsko patří společně s Chebskem momentálně mezi nejméně proočkované regiony v republice. Od konce července proto začal po kraji jezdit i mobilní očkovací tým. Zdravotníci podávali jednorázovou vakcínu Janssen bez předchozí registrace například v Aši, Oloví, Stříbrné nebo v Rotavě.

Očkování neregistrovaných nabídlo vedení Karlovarské krajské nemocnice také organizátorům Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech po celu dobu jeho konání, a to od 20. do 28 . srpna. Očkovat se bude ve speciálně označeném kontejneru denně od 12 do 20 hodin na parkovišti u Spa Hotelu Thermal.

„Zájem o vakcinaci zejména u mladších ročníků klesá. Doufáme proto, že očkování během festivalových dní využijí zejména dvacátníci a třicátníci a pro jednorázovou vakcínu se rozhodnou přímo na místě předtím, než si půjdou sednout do kina,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Markéta Singerová.

Klášter sv. Antonína Paduánského: PO – PÁ: 16.00 – 17.00

Kulturní centrum Svoboda: PO – PÁ: 14.00 – 15.00

KV Arena: PO – PÁ: 15.00 – 17.00 SO – NE: 10.00 – 12.00

Případů nákazy koronavirem mezitím v kraji přibývá. Za posledních sedm dní se prokázala u 29 lidí, před týdnem to bylo jen deset případů. V přepočtu jde o deset případů na 100 tisíc obyvatel.

Alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 už podstoupilo více než 60 procent obyvatel starších 16 let, v celém Česku dostalo alespoň jednu dávku vakcíny 63,4 procenta lidí. Nejvíce očkovaných v kraji je momentálně ve věkové kategorii 70 až 79 let, a to až 80 procent, naopak nejméně, přes 21 procent, mezi 12 a 15 roky.

Od počátku pandemie loni na jaře se v kraji s 293 tisíci obyvateli nakazilo 45 526 lidí a zemřelo 1485 nakažených, od začátku června zatím nikdo. Nejvíce případů v kraji je aktuálně na Chebsku, kde se za sedm dní nakazilo 13 lidí, což je 14,22 případů na 100 tisíc obyvatel. Nejméně se naopak nákaza šíří podle statistik ministerstva zdravotnictví v okrese Karlovy Vary, kde za poslední týden přibyli čtyři nakažení.

