V Chebu a Sokolově se očkuje na počkání ve všední dny odpoledne

Každý zájemce starší šestnácti let tu dostane od pondělí do pátku vakcínu mezi druhou a třetí odpoledne. Od soboty 7. srpna pak budou na počkání zdravotníci očkovat i ve velkokapacitním centru v karlovarské KV Aréně. Od pondělí do pátku sem budou moci zájemci v odpoledních hodinách přicházet mezi třetí a pátou, o víkendu dopoledne mezi desátou a dvanáctou.



„V sokolovském klášteře jsou zdravotníci aktuálně schopni aplikovat neregistrovaným až 24 dávek vakcín denně, v chebském Kulturním centru Svoboda je kapacita asi 50 očkovaných na den,“ upřesnila krajská koordinátorka očkování Dagmar Uhlíková s tím, že všichni zájemci o očkování bez registrace dostanou vakcíny výrobce Pfizer/BioNTech.

„Lidí, kteří čekají před takzvanou závorou v elektronickém systému registrace velmi ubývá, i proto jsme se rozhodli očkovat na počkání. Je to jeden z nástrojů, jak proočkovat co nejvíce lidí,“ uvedl hejtman kraje Petr Kulhánek.

Testování pro filmové fanoušky

Karlovarská krajská nemocnice se podle hejtmana nyní domlouvá i s organizátory Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

„Ve hře je možnost mít k dispozici jednodávkovou vakcínu Janssen pro ty, kteří přijedou na festival a budou se chtít během něj naočkovat,“ upřesnil Kulhánek.

Zdravotníci budou v průběhu posledního srpnového týdne, kdy se letos festival koná, připraveni i na testování filmových fanoušků.

„Do kinosálů by se tak opravdu neměl dostat nikdo, kdo nebude prověřen. Organizátoři podle mých informací zvolí různobarevné náramky, které budou odlišovat, jestli máte plnou vakcinaci, test nebo prodělaný covid. Všichni účastníci se tedy budou moci cítit bezpečně,“ dodal hejtman.

Podle jeho slov se očkování bez registrace týká již nyní i všech lázeňských hostů a návštěvníků kraje. Také ti mají podle hejtmana možnost se jít první dávkou vakcíny do některého ze tří center v kraji v určený čas naočkovat.

Děti potřebují k očkování registraci

Bez registrace se ale ani nadále nebudou moci v kraji očkovat děti ve věku od 12 do 15 let.

Ty se momentálně očkují na třech místech, a to v Karlovarské krajské nemocnici, v bývalém klášteře v Sokolově a znovu také v nemocnici v Chebu. Po dvoutýdenní dovolenkové pauze se tu ambulance pediatrie, kde očkování dětí probíhá, tento týden opět otevírá. Ke včerejšímu dni právě tady čekaly už více než dvě stovky zaregistrovaných dětí, až dostanou termín k očkování.

Nejrychleji se tak k vakcíně děti momentálně dostanou v karlovarské nemocnici.

„Na svůj termín tady rodiče společně s dětmi čekají od registrace sotva pár dní,“ uvedla mluvčí nemocnice Markéta Singerová s tím, že od začátku července nemocnice týdně naočkuje v průměru 130 dětí.

„Rozestup mezi první a druhou dávkou je u dětí stejně jako u dospělých stanoven na 21 dní. Pokud ale bude dítě zrovna na táboře nebo s rodiči na dovolené, dá se termín druhého očkování rovnou na místě posunout,“ doplnila Singerová.