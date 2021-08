Vyžene nás leda tornádo, říkají skalní fanoušci filmu ze stanového městečka

Vysoukat se ze spacáku, vysprchovat se, což může být při ranních teplotách kolem 13 stupňů dost nekomfortní, a stoupnout si do řady u pokladny přímo v areálu koupaliště Rolava.



Tak vypadá běžné ráno těch, kteří dali před hotelovým ubytováním přednost stanovému městečku. Od pátku do dneška se v něm vystřídalo téměř sedm stovek baťůžkářů.



Dlouhá léta patří mezi skalní příznivce festivalu i Lenka s Jarkem z Brna. „Letos slavíme jubileum. V Karlových Varech jsme podvacáté,“ vypráví Lenka ve frontě na lístky. Na festivalu chce s partnerem vydržet až do konce. „Nevím, co by se muselo stát, abychom si to rozmysleli. Možná tornádo nebo zemětřesení,“ směje se.

Počasí s Jarkem neřeší. „Víme, že v Karlových Varech prší skoro pokaždé i v červenci. Chce to pořádné vybavení,“ vysvětluje Lenka. Ve stanovém městečku byl pár i před několika lety, kdy se Karlovými Vary přehnala větrná smršť. „Náš stan tehdy jako jeden z mála vydržel,“ doplňuje Lenka.

Zajímavostí je, že ve svých dětech partneři za dlouhá léta také vzbudili zájem o festival. „Když byly v kočárcích, neptali jsme se jich. Teď se jich ptáme, a oba s námi jezdí rádi,“ říká o nastupující generaci baťůžkářů jejich otec Jarek.

„Je to úplně neskutečný! Sehnali jsme lístky na všechny filmy, které jsme chtěli vidět!“ rozplývá se poté, co v kase vyzvedla vstupenky na projekce Elena z Prahy. U pokladny v areálu Rolavy se podle jejích zkušeností shánějí lístky snadněji než uprostřed festivalového dění u Thermalu.

S přítelem Fabiánem také dala přednost ubytování pod stanem. „Hotel by byl sice lepší, ale stan se dá přežít,“ říká Fabián.



Jen na počasí oba trochu reptají. „Trochu jsme ho podcenili. Nemáme třeba ani bundy. Kdyby bylo o pár stupňů tepleji, bylo by to fajn,“ vysvětluje mladý muž z Prahy, který na karlovarský festival přijel počtvrté. Elena podruhé a pokaždé pod stan.

Déšť, který často skrápí festivalové Karlovy Vary, jim starosti nedělá. „Stejně jsme buď v kině, nebo někde na party. Ty si užíváme,“ krčí oba rameny.

Filmové hvězdy je nezajímají

Pobyt v Karlových Varech ve středu skončí pro Veroniku s Kateřinou. „Musím do práce,“ vysvětluje se smutkem v hlase Veronika.



Obě mladé Pražanky patří k těm skalním baťůžkářům, které až tak nezajímají hvězdy festivalu jako spíš filmy. „Hodně lidí se nás ptá, jestli už jsme viděly Johnnyho Deppa. Nás ale hvězdy fakt nezajímají. A stejně je kolem nich stále hodně lidí, takže bychom je asi ani neviděly,“ shodují se dívky, které rozbily svůj stan přímo naproti přátelům z Bratislavy.

Atmosféra ve stanovém městečku je podle jednatelky společnosti KV City Centrum Simony Vránové klidná. „S baťůžkáři žádné problémy nejsou. Do Varů letos přijela skvělá parta lidí. Ale je jich podstatně méně než v minulých letech,“ poukazuje Vránová.

Stanové městečko v areálu koupaliště Rolava je letos jedinou alternativou pro ty, kteří se nechtějí nebo z finančních důvodů nemohou ubytovat v karlovarských hotelech.



Dva hostely ve školních budovách, které byly k dispozici v minulých letech, letos nefungují. V základní škole Dukelských hrdinů se opravuje elektroinstalace a o pronájem školní budovy na nábřeží Jana Palacha letos nikdo nepožádal.