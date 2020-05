Děti si vyhrají jen s tím, co najdou v přírodě. Cheb otevře lesní školku

Na zřízení školky se podařilo získat půlmilionový grant od ministerstva životního prostředí. Zápis se konal v minulém týdnu, ale ještě stále je možné se do školky přihlásit. Informace o zápisu jsou dostupné na webových stránkách školky. Nábor dětí ve věku od 2,5 roku do 6 let se vzhledem k současné situaci koná online.



„Školka má k dispozici část bývalé farní zahrady, kterou jsme k tomu účelu pronajali od římskokatolické církve za symbolickou jednu korunu. Otevřít bychom měli v září. Určitě to stihneme, terénní úpravy začnou co nevidět,“ uvedla učitelka Kateřina Filková s tím, že chebská lesní školka bude odloučeným pracovištěm mariánskolázeňského Čtyřlístku.

Jakmile budou úpravy pozemku hotové, objeví se zde mongolská jurta, krytý altánek, který bude školka využívat i jako venkovní jídelnu, a separační místo s toaletami.

„Jurta poslouží pro odpočinek dětí a samozřejmě ji využijeme v případě opravdu extrémně nepříznivých podmínek. Jinak děti budou celý den venku, kde budou mít k dispozici přírodní herní prvky, nejrůznější stromové prolézačky, valy nebo domeček, ovšem opět přírodního charakteru,“ upřesnila Filková.

Stravu pro děti bude školka dovážet z některé z chebských školních jídelen. Školné ve výši 3,5 tisíce korun budou rodiče platit měsíčně. Stravné se platí zvlášť.

„V čem je lesní školka jiná než klasická? Prioritně v tom, že děti jsou celodenně venku. Jsou tu s nimi po celý den dva pedagogové, často bývá jedním z nich i muž. Navíc jde o menší skupinku dětí, školka víc spolupracuje s rodinou. Osnovy jsou v podstatě stejné jako u klasické mateřské školy. Děti však nemají žádné hračky, ke hraní využíváme opravdu jen to, co dá příroda,“ vysvětlila Filková, která plánuje výlety po okolí, ale i za kulturou či na různá sportoviště.

Školka je prvním kamínkem v mozaice úprav celé lokality. V budoucnu pod Zelenou horou církev plánuje obnovit bývalé farní zahrady, vybudovat kapličku a torzo bývalého kostela sv. Anny přeměnit na důstojné poutní místo. Také školka by se zde chtěla rozvíjet. V rámci přeshraniční spolupráce zvažuje stát se časem česko–německou.