Půček zůstává za zabití dívky autem ve vězení, soud chce posudky

Vypracování znaleckého posudku k Půčkově už čtvrté žádosti o podmínečné propuštění požadoval státní zástupce Martin Durda.

„Dosud nebylo zjištěno, zda byla dovršena náprava odsouzeného a zda do budoucna povede řádný život,“ vysvětlil svůj požadavek.

Dnes osmadvacetiletý Půček dostal za svůj čin šest let vězení. Ve věznici se sice podrobil psychologickému vyšetření, to ale podle Durdova názoru odpovědi na výše uvedené dvě otázky nedalo.

Aby mohl být odsouzený předčasně propuštěn, musel by splnit tři zákonné podmínky: vykonat minimálně třetinu trestu, v jeho případě tedy dva roky, prokázat svoje napravení a polepšení a doložit, že po propuštění povede na svobodě řádný život, tedy například že bude mít kde bydlet a pracovat.



Marek Půček, který je ve výkonu trestu od 5. srpna 2014, se snažil senát přesvědčit o tom, že všechny povinnosti splnil. Poukazoval například na to, že se ve výkonu trestu chová vzorně. „Mám jedenáct kázeňských odměn, žádný trest,“ řekl před soudem.

Už přibližně rok a půl pracuje v chebské firmě DHL. Část vydělaných peněz se mu strhává na umoření dluhů souvisejících s trestným činem, který spáchal.

Vyjádření matky zabité dívky: „Pan Půček se nikdy nepokusil nikoho z nás kontaktovat. Nebudu lhát, už mi to nevadí, ráda bych ho vymazala ze své paměti. Napsal mi dopis jeho kurátor a žádal mne o vyjádření k odvolacímu soudu, doufal v mou pomoc, ale jelikož mu nechci ani škodit ani pomáhat, nereagovala jsem.

Pokud ho propustí, nechci na tom mít žádný podíl. Už od něj žádnou reakci ani neočekáváme, myslím, že teď už nás nikdy kontaktovat nebude. Při soudních stáních jsem měla potřebu vidět lítost v jeho očích, ale nedočkala jsem se a nyní bych možná již ani neuvěřila. Stručně: nikdy nám nenapsal, nijak nás nekontaktoval, pouze kurátor žádal pravděpodobně naši pomoc, alespoň tak jsem jeho dopis pochopila.

Nezlobte se, pokud je z mých slov cítit zloba, nemohu se jí úplně zbavit.“ Alena Č. zdroj: e-mail pro iDNES.cz, 3. 1. 2019



„Na soudních poplatcích dlužím 65 tisíc korun, jako náhradu škody pak 6,5 milionu plus úroky,“ přiznal odsouzený.



Pokud by se dostal na svobodu, bydlel by stejně jako před odsouzením u rodičů v Praze. Pracoval by u stejné firmy jako v minulosti, což před soudem potvrdil i její šéf Arnošt Tůma. „Martina Půčka znám prakticky od malička. S jeho prací jsem byl spokojený a nemám důvod jej opět nepřijmout,“ řekl Tůma.

Odsouzený pro něj v minulosti pracoval jako OSVČ. „Teď bych ho vzal na hlavní pracovní poměr,“ doplnil šéf firmy, která rovněž dala soudu takzvanou záruku dovršení nápravy odsouzeného.



Ani to však soudkyni nepřesvědčilo o tom, že by Půček měl opustit brány věznice v Kynšperku nad Ohří, kde si šestiletý trest odpykává.

V minulosti přitom o podmínečné propuštění žádal několikrát. Zatím poslední žádost soud zamítl na začátku dubna loňského roku. Tu, jíž se aktuálně zabývá, podal odsouzený 12. prosince.

Poslechněte si, jak soud rozhodl o žádosti v dubnu 2018:

VIDEO: Poslechněte si, jak soud o Půčkově žádosti rozhodl Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Rozhodnutí bere můj klient jako fakt. Bez zášti či projevů agrese,“ komentoval středeční verdikt soudu Půčkův obhájce Petr Novotný.



Incident, kvůli kterému je Martin Půček ve vězení, se odehrál začátkem srpna v Praze. Odsouzený tehdy svým vozem značky BMW na autobusové zastávce poblíž Švandova divadla srazil a usmrtil jednadvacetiletou dívku. Byl pod vlivem alkoholu, z místa nehody ale utekl a teprve později přihlásil na policii. Soud jej odsoudil na šest let pro zabití z nedbalosti. V minulosti se Martin Půček zodpovídal i z podílnictví z nedbalosti. K trestu odnětí svobody však za tento přečin odsouzený nebyl.