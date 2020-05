Bezplatné potravinové balíčky končí, bez pomoci ale senioři nezůstanou

Město je dodávalo lidem starším 75 let jednou týdně. Balíčky obsahovaly kromě pečiva a mléčných výrobků také například ovoce, zeleninu a drogistický výrobek.

Přesto však senioři nezůstanou bez pomoci. Službu nákupů si mohou telefonicky zajistit prostřednictvím chebské správy zdravotních a sociálních služeb.



„Do dnešní doby jsme rozvezli více než 1 500 balíčků, město Cheb to stálo téměř 160 tisíc korun. Nejnáročnější byl první týden. Balíčky jsme rozváželi vždy v úterý a v pátek, po městě jezdila čtveřice rozvozových vozidel,“ shrnula Eva Karasová z městské organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, která měla organizaci potravinové pomoci na starosti.

Jak uvedla, větší část služby zajistili zaměstnanci správy služeb, pomáhali ale i dobrovolníci. Balíčky rozvážela například ředitelka městské knihovny.

„Senioři byli skvělí, nesetkali jsme se s nějakou negativní reakcí, naopak při předávání balíčků jsme z jejich strany cítili vděk a pokoru. V posledním rozvozu, který se uskutečnil minulý týden, jsme objeli na 180 seniorů a předali jim poněkud větší balíček, který kromě základních potravin obsahoval také roušku a dopis starosty města,“ doplnila Karasová.

Zástupce starosty Jiří Černý upřesnil, že o bezplatné balíčky, určené seniorům nad 75 let, kteří ve městě žijí osaměle a nemají nikoho, kdo by jim mohl nákup základních potravin zabezpečit, byl už od počátku velký zájem.

„Každý týden počet zájemců narůstal o desítky. Rozvoz jsme zahájili krátce po vyhlášení nouzového stavu. V prvopočátku byla hodnota balíčku 100 korun, po dvou týdnech se zvedla na 130. Také jsme dbali na to, aby obsah nebyl pokaždé stejný,“ uvedl Černý s tím, že městu pomáhali s placením balíčků sponzoři.

Dobrovolníci se začínají vracet do práce

Službu bezplatných nákupů ukončila také skupinka dobrovolníků, kteří v Chebu objížděli na osmdesát seniorských domácností. Kromě potravin vozili také léky nebo seniorům vyzvedávali medikamenty na recept. „Začínáme se vracet do práce,“ vysvětlila Markéta Rejmanová.

Přesto si však sama při svých obchůzkách vytipovala několik osamělých seniorů, kterým bude s nákupy pomáhat i nadále. „Jsou to lidé kolem devadesáti let, kteří jsou nemocní a opravdu nikoho v Chebu nemají. Těm na nákupy chodit ještě budu,“ uvedla Rejmanová a doplnila, že přibližně dvouměsíční práce byla pro dobrovolníky extrémně náročná. „Nedovedu si představit, že by se dlouhodobě dala dělat dobrovolnicky.“

Seniorům pomáhají také v Sokolově. Tady po dobu nouzového stavu město zachovalo službu Senior Expres, která zajišťuje klientům i nákupy či dovoz nezbytných léků. Radnice také zajistila dříve narozeným obědy a jejich rozvoz z restaurace Městského domu kultury za cenu 100 korun.

S nákupy a vyzvednutím léků pomáhá seniorům nad 70 let i krajské město Karlovy Vary. Služba, kterou město poskytuje přednostně osaměle žijícím seniorům, je zdarma. Klienti uhradí pouze cenu požadovaného zboží.

Podobnou pomoc pro své starší obyvatele, lidi se zdravotním postižením nebo pro ty, kteří jsou v karanténě, zavedla i další města v kraji.