Rouškomat se ukázal jako výborný nápad, Chebští ho nestíhají doplňovat

„Dá se říct, že jakmile roušky doplníme, do hodiny, možná do dvou jsou pryč. Zájem je obrovský. Sami jsme tím byli překvapeni. Do automatu vždy vkládáme sto kusů balíčků, v každém jsou zabalené dvě roušky,“ informoval chebský místostarosta Jiří Černý.

Upřesnil, že za balíček zaplatí zájemce čtyřicet korun.

„To, co se vybere, jde v plné výši zpět lidem a spolkům, kteří roušky šijí. Vedeme k tomu účelu přesnou evidenci. Máme ústní dohodu se spolkem Joker, roušky šijí i lidé z Komunitního osvětového společenství a pak také další dobrovolníci doma. Právě oni pak za peníze z automatu nakupují nitě, tkalouny, gumičky a další věci, které k šití potřebují,“ uvedl Černý.

Doplnil, že náklady na ruční sáčkování ochranných prostředků, vedení evidence a automat jdou za městem Cheb. Dodal, že podle jeho informací je město Cheb jediné v Karlovarském kraji, které k distribuci roušek využívá přístroj.

„Podařilo se nám hned na začátku domluvit se s firmou, která automaty na obložené bagety nebo jiné občerstvení provozuje. Získali jsme od ní jeden školní, který nyní v době krize využíváme. S náklady nám pomáhají dobrovolníci, například vietnamská komunita,“ řekl zástupce starosty.

Město začalo hned v začátcích nouzového stavu sloužit jako koordinátor distribuce roušek. V prvních týdnech je rozdělovalo mezi pracovníky Integrovaného záchranného systému, policisty, hasiče, strážníky, ale také mezi prodavačky a pečovatele v domech seniorů.