Radnice plánují úlevy pro podnikatele, sleví na nájmu, poplatky počkají

Někde chtějí nabídnout slevy na nájemném, jinde chystají celé balíčky úlev. Cílem je překonat krizový stav. Například město Mariánské Lázně pro následujících pět měsíců odpustí devadesát procent nájemného. Opatření se ale týká pouze nájemců městských nebytových prostor, kteří nemohou kvůli nařízení vlády pracovat.



„Přestože si jako vedení města uvědomujeme, že příjmy do rozpočtu budou mít výpadek, vedly nás k rozhodnutí hned dva důvody. Jednak by bylo nemorální v této době trvat na splátkách nájmu u lidí, kteří přišli ze dne na den o veškeré své příjmy, důležitým faktorem je rovněž potřeba dlouhodobého, strategického uvažování. V případě, že bychom na placení nájemného v plné výši trvali, byl by výsledkem zřejmě konec velkého počtu provozovatelů. A než by se podařilo prostory znovu obsadit, byly by finanční ztráty daleko vyšší,“ vysvětlil mariánskolázeňský starosta Martin Kalina.

Podle jeho slov se novinka dotkne přibližně osmi desítek nájemců a očekávaný příjem města se za pět měsíců sníží o téměř 6,5 milionu korun. O slevu není nutné žádat. Odbor majetku vypracuje ke smlouvám o nájmu nebytových prostor dodatky a postupně vyzve nájemce k jejich podpisu.

Rada města Sokolov se také rozhodla, že sníží a případně dokonce promine nájemné za užívání městských nebytových prostor, které slouží k podnikání. A to počínaje datem vyhlášení mimořádných opatření až do jejich odvolání.

Pomoci chce město Karlovy Vary. „V případě poplatku ze psů, poplatku za užívání veřejného prostranství formou restaurační předzahrádky a poplatku z pobytu bude akceptováno tříměsíční zpoždění,“ uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Upřesnila, že změny se dotknou i povolenek k vjezdu do lázeňského území. „Povolenky je možné odevzdat na magistrátu. Jejich platnost bude posunuta o dobu, kdy nebyly využívány. V případě, že už nebudou využívány vůbec, je možné písemně požádat o vrácení přeplatku.“

Také ve Františkových Lázních zvažují, jak podnikatelům v této těžké době ulevit. „Oddalujeme nájemné a budeme řešit, jestli je třeba neodpustíme,“ uvedl tamní starosta Jan Kuchař. Ten předpokládá, že kvůli koronaviru město přijde na všech poplatcích a daních zhruba o 15 až 20 procent rozpočtu.

Vláda zkomplikovala, měla by to řešit, míní starosta

Balíček opatření zvažuje zavést i město Cheb. Zatím však není jasné, jakou pomoc nabídne. „Já si myslím, že když vláda zkomplikovala podnikání, měla by ty kompenzace v první řadě řešit ona. Je také otázkou, do jaké míry zvýhodňovat nájemce městských prostor před ostatními. Přiznejme si, že soukromý vlastník asi v tomto ohledu příliš vstřícný nebude,“ vyjádřil názor chebský starosta Antonín Jalovec.

Ten je nicméně zastáncem toho, aby nájemci městských nebytových prostor, kteří prokazatelně museli mít kvůli rozhodnutí vlády zavřeno, nemuseli po tuto dobu nájem platit. „Upozorňuji však, že je to jen názor. Žádné usnesení dosud schváleno nebylo,“ uvedl Jalovec a dodal, že v plánu města je vypracovat na pomoc podnikatelům celý balíček opatření.

„Rád bych měl návrh hotový v polovině dubna, aby jej mohla projednat dubnová rada a následně květnové zastupitelstvo. Konkrétní zatím nebudu. Nejprve chci mít jasno nejen v tom, co uděláme, ale i kde na to vezmeme a jaké důsledky to pro město bude mít,“ řekl chebský starosta Antonín Jalovec. Dodal, že z pronájmů městských nebytových prostor ročně plyne do rozpočtu přibližně 14 milionů korun.

Přestože město Aš mnoho nebytových prostor k nájmu nevlastní, i tady přemýšlejí, jak podnikatelům ulevit. „Už dříve jsme v reakci na ubývající služby ve městě snížili poplatky na zřízení předzahrádky. Jaká budou další opatření, o tom se radní budou teprve bavit,“ dodal mluvčí města Aš Milan Vrbata.