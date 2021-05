Na lágry nezapomeneme. Muklovská rodina se v Jáchymově sešla podvaatřicáté

Zima, hlad a nekonečná dřina. Ale také soudržnost lidí, kteří sdíleli společný smutný osud. Takové jsou nejčastější pocity, jaké se po letech vybaví těm, kteří si v padesátých letech prošli hrůzami komunistických pracovních lágrů při uranových dolech v Jáchymově.



Mezi těmi, kteří si jáchymovským pracovními lágry prošli, je i letos devadesátiletý Jaroslav Cibulka. Do vězení se dostal v roce 1950 za účast v protistátní odbojové skupině. Po vykonstruovaném procesu s devíti členy skupiny, který se odehrál v kulturním domě, prošel několika věznicemi. V roce 1953 skončil na dole Barbora.



„Nedokážete si představit tu strašlivou zimu,“ říká s odstupem téměř sedmdesáti let někdejší mukl. Zimy a sněhu si užil dost a dost. Na Barboru totiž nastoupil v lednu roku, kdy zemřeli Stalin i Gottwald. Po třídenním zaučení nastoupil jako horník. „Dozorci nás nechávali stát třeba půl hodiny i hodinu na mraze. A když jsme nesplnili normy, krátili nám dávky jídla,“ líčí drastické podmínky v lágrech pamětník.

Na Barboře strávil Jaroslav Cibulka necelý rok. Na svobodu se ze slovenské věznice Leopoldov dostal v roce 1960. Původní rozsudek za protistátní činnost přitom zněl 22 let vězení. Do Jáchymova na peklo jezdí už tři desítky let.

Přímých pamětníků ovšem ubývá. Letos na sklonku února například odešel dlouholetý místopředseda Konfederace politických vězňů František Šedivý. Proslovy prakticky všech oficiálních hostů setkání se tak nesla jedna myšlenka: na utrpení tisíců lidí v komunistických lágrech se zapomenout nesmí!

Jedním z mement této doby je i takzvaná Rudá věž smrti, někdejší mlýn na drcení uranové rudy. „Věřím, že se právě Rudá věž smrti stane místem, kde si mladí lidé budou připomínat, že ne vždy u nás bylo dobře,“ řekl například místopředseda Senátu Jan Horník. „Jsou lidé, kteří budou vzpomínat dál. Tato akce nezahyne,“ je přesvědčený pamětník Jaroslav Cibulka.