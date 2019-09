Odvrácená tvář Jáchymova. V nelidských podmínkách tu muklové těžili uran

Zatímco v 16. století se Jáchymovu stalo osudem stříbro, koncem 19. století to byl smolinec neboli uraninit. Právě uranové doly představují stinnou stránku krušnohorského města, kolem kterého od konce 40. let minulého století komunistický režim zřídil nápravně pracovní tábory. V nelidských podmínkách tu na uranu vyváženého do Sovětského svazu dřely tisíce politických vězňů. Ti, kteří pobyt přežili, trpěli zpravidla doživotními následky. Mnozí zemřeli na rakovinu.