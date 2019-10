Doubský most bude hotový do poloviny prosince, ještě je na něm dost práce

„Termín zprovoznění mostu stanovený na 15. prosince se nemění,“ potvrdil Lukáš Hnízdil, ředitel krajské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).



Zcela původní termín byl ovšem daný na konec listopadu. „K jeho posunutí jsme museli přistoupit kvůli komplikacím s napojením mostu. Mostovka musela kvůli úpravám spojeným s rozhledovými poměry na straně Doubí doznat drobných změn,“ vysvětlil dvoutýdenní posunutí termínu dokončení Hnízdil.

V současné době dokončili stavebníci ze společnosti Eurovia CS vybetonování mostovky. I když se na první pohled může zdát, že je most prakticky hotový, je na něm podle Lukáše Hnízdila ještě dost práce. „Ten základ spočívá ve vybudování říms na obou stranách mostu, jeho izolace a položení dvou vrstev asfaltu,“ popsal další postup prací šéf krajského ŘSD.

Most v Doubí je uzavřený už od března loňského roku. Při kontrole totiž specialisté zjistili, že jeho technický stav je tristní. Původní konstrukci proto bylo nutné zdemolovat. Při výběru firmy, která se postará o výstavbu nového, použilo ŘSD v Čechách poprvé takzvaný žlutý FIDIC. To znamená, že celý administrativní i stavební proces včetně projektu a potřebných povolení leží na bedrech dodavatele stavby. To přineslo výrazné zkrácení doby potřebné pro stavbu nového mostu.

„Právě čas byl vedle ceny jedním ze základních předpokladů výběrového řízení na zhotovitele,“ konstatoval na úterní mimořádné tiskové konferenci Lukáš Hnízdil, ředitel krajské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Ze tří firem, které se o zakázku ucházely, nakonec jako vítězná vzešla Eurovia CS s nabídkovou cenou více než 68 milionů korun. „Nabídka sice nebyla nejlevnější, ale zaručovala nejrychlejší realizaci stavby,“ dokumentoval důležitost časového hlediska Hnízdil.

Právě díky systému takzvaného žlutého FIDICu se podaří demolici i stavbu nového mostu zvládnout nejpozději za osm měsíců. „V Čechách to pro nás byla nová zkušenost, protože to byla první podobná zakázka, kterou ŘSD tímto stylem vypsala. Ale máme zkušenosti ze Slovenska, kde firma tímto stylem postavila 48 kilometrů dálnice,“ komentoval systém Zdeněk Novák, ředitel společnosti Eurovia CS pro západ Čech.

Výhledově se ovšem stavbaři k mostu v Doubí vrátí. Už ne kvůli mostu jako takovému, ale kvůli výstavbě kruhové křižovatky na pravém břehu řeky. Podle optimistického odhadu Lukáše Hnízdila to ovšem bude až v roce 2022.

„Máme připravenou dokumentaci pro územní rozhodnutí. To ale zatím není vydané,“ popsal tuto akci ředitel krajského ŘSD. Brzdí ho zatím nevyřízený zábor soukromého pozemku. „Stavební rozhodnutí bychom mohli mít za půl roku až za rok. Pak musíme zpracovat dokumentaci pro stavební povolení. Nejdřív za tři roky by tam tedy kruhová křižovatka mohla být,“ dodal Lukáš Hnízdil.

V karlovarském Doubí roste nový most