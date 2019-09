Další karlovarské mosty čeká oprava, po Doubském přijde na řadu Dvorský

Okamžitých a nutných úprav se v těchto dnech dočkal Dvorský most v Karlových Varech, který spojuje městskou část Tuhnice a Dvory. Stalo se tak poté, co magistrát vyhodnotil jeho diagnostiku. Pomocí vrtů se postaral o odvodnění, z posouzení vyplývá, že má na dvanácti místech přepjatou výztuž.



„Stav mostu je opticky zřejmý. Je tam omezená tonáž, vůbec by po něm neměla jezdit jakákoli nákladní doprava,“ uvedl primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík.

Zároveň konstatoval, že řidiči bohužel omezení nerespektují, ačkoli objízdná trasa opravovaného mostu v Doubí nevede přes Dvorský most, ale přes Tuhnický. Podle radních by měla oprava Dvorského mostu začít maximálně do dvou let. Předcházet jí musí ale ještě jedna akce.

„Nejprve musíme vyřešit most Kapitána Jaroše, který by se měl opravit v reklamačním řízení. Teprve poté přijde na řadu Dvorský most,“ informoval Petr Bursík.

Zástupci radnice chtějí na opravy mostů v příštím roce vyčlenit 120 milionů korun. Podle Petra Bursíka bude rekonstrukce toho Dvorského podobná jako v případě mostu v Doubí. Jeho správcem je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), které přistoupilo k demolici a stavbě nového díla. Odhadované náklady přitom dosahují osmdesáti milionů korun.

Vedení radnice nyní prověřuje, zda může i statutární město opravovat most formou zvanou žlutý FIDIC, jako to udělalo ŘSD. Jedná se o postup, kdy stavební firma dílo nejen postaví, ale také zpracuje projekt podle zadaných podmínek a postará se o další podobné záležitosti. Přináší to výrazné zkrácení doby stavby. „V případě, že bude možné postupovat touto formou, okamžitě na rekonstrukci vypíšeme výběrové řízení,“ doplnil náměstek.

Město před časem ukončilo rekonstrukci Koptova mostu u Čertova ostrova přes řeku Teplou, nyní chce upravit ještě silnici vedoucí z centra směrem na Ostrovský most. „Domluvili jsme se ve vedení, že tuto část ještě doděláme, aby celé toto prostředí bylo v pořádku,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Město se nyní pustilo také do diagnostiky Chebského mostu, který je od poloviny roku 2017 kulturní památkou. Vybraná firma udělala první etapu průzkumu, druhou odložila. Dojít k ní má 7. října. „Diagnostika by se měla uskutečnit v odpoledních hodinách. Časy v dostatečném předstihu upřesníme,“ uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Výsledek této diagnostiky by měla znát radnice do konce letošního roku. Kvůli padajícím kusům betonu je Chebský most zahalený od července do ochranných sítí. Město je nechalo instalovat kvůli vodákům sjíždějícím Ohří či lidem, kteří navštěvují koncerty a další kulturní akce odehrávající se pod Chebským mostem.

„Náklady na instalaci ochranných sítí činily přibližně 420 tisíc korun bez DPH na obě strany mostu. Po dohodě se společností, která bude provádět diagnostiku, mohou sítě na mostě zůstat,“ doplnila Helena Kyselá.

Zástupci radnice počítají s tím, že opravy mostů v krajském městě budou velice finančně náročné. Primátorka už o nich mluvila s ministryní pro místní rozvoj, která před časem Karlovy Vary navštívila.

„Jednaly jsme s paní ministryní o tom, zda by nebylo možné najít podporu opravám mostů, které máme v kritických stavech,“ informovala Andrea Pfeffer Ferklová. Zároveň doplnila, že mostů je v Karlových Varech mnoho a radnice má i spousty jiných aktivit, do kterých je třeba investovat.