Vary čekají na radu co s Dvorským mostem, opravu brzdí stavba v Doubí

Mostům chce podle náměstka karlovarské primátorky Petra Bursíka město věnovat v nejbližší době hodně pozornosti. Kromě zmiňovaného Dvorského mostu se odborníci už vrhli i na Chebský.

„Dílčí výsledky z první části diagnostiky sice máme, víc nám ale napoví druhé kolo průzkumu, které je naplánované na 12. září,“ naznačil náměstek.

Aktuálně se pracuje i na Koptově mostě, který vede na Čertův ostrov.

Radnice má v plánu podívat se i na stav zbývajících dvou mostních konstrukcí. Průzkum se bude týkat Ostrovského i Drahovického mostu, dříve mostu Patrice Lumumby.

„Ten už ale nikdy nebude sloužit k původnímu účelu, tedy pro automobilovou dopravu,“ zdůraznil Bursík.

Termín dokončení v prosinci

Co se týká Dvorského mostu, už dříve ministerstvo dopravy nabídlo městu pomoc alespoň s provizorními opravami, které by zajistily jeho funkčnost do doby, než veřejnosti začne sloužit nový Doubský most. Ten by měl být zprovozněný do letošních Vánoc.

Demolice původní konstrukce a výstavba nové je jednou z největších investic Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) do mostní infrastruktury v regionu. Správce dálnic a silnic první třídy odhaduje náklady na 80 milionů korun.

Doubský most je uzavřený už od jara loňského roku, kdy podrobný průzkum jeho technického stavu prokázal, že opravovat jej nemá cenu. Původní konstrukce proto musela k zemi, nahradí ji nová, z technologického hlediska ta nejjednodušší.

Krajská správa ŘSD uplatnila takzvaný žlutý FIDIC. To znamená, že celý administrativní i stavební proces včetně projektu a potřebných povolení leží na bedrech dodavatele stavby. To přineslo výrazné zkrácení doby stavby.