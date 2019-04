VIDEO: Začala demolice Doubského mostu, do listopadu jej nahradí nový

13:57 , aktualizováno 13:57

V Karlových Varech odpoledne začala postupná demolice Doubského mostu na hlavním tahu z Karlových Varů do Plzně. Je to první krok k úplné obnově mostu, který se dostal do havarijního stavu.