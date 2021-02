Hra, která se zvrtla si na diváky ve Varech a Chebu musí počkat

Vražda na Havershamském panství, tak zní název detektivního dramatu ve stylu Agathy Christie, který se jako svou první letošní premiéru rozhodl uvést amatérský divadelní spolek Vřídlo z Vintířova. Ačkoli spolku docházejí finance, mezi členy souboru panuje jistá nevraživost a scéna se rozpadá, ochotníci jsou připraveni dotáhnout premiéru do konce s nebývalým nasazením, přes všechny překážky a prakticky i za cenu vlastního života...



Ne, nejedná se o popis skutečnosti, nýbrž o děj nové inscenace Západočeského divadla v Chebu a Činohry Karlovarského městského divadla. Nový kus nese název Hra, která se zvrtla a diváci se na jeho uvedení v obou divadlech mohou těšit hned, jak to umožní epidemická situace.

Západočeské divadlo v Chebu stejně jako většina dalších scén i v období divadelního lockdownu pokračuje v práci. Natáčí série videí na sociální sítě i kanál YouTube, městu Cheb pomáhá v dobrovolnické práci a hlavně pracuje i na studování nových inscenací.

Už na sklonku minulého roku proběhla interní premiéra Společenstva vlastníků, které v tuto chvíli čeká na uvolnění protiepidemických opatření a první diváky. Do pomyslného šuplíku hotových projektů však minulý týden přibyl i nejambicióznější projekt letošní sezony, kterým je už tradiční koprodukce s Činohrou Karlovarského městského divadla. V sobotu 30. ledna proběhla interní premiéra velkolepé komedie s názvem Hra, která se zvrtla.

„Účastnit se jí mohli pouze samotní tvůrci. Nyní se bude i tato inscenace pravidelnými zkouškami jednou do měsíce udržovat, dokud nebude možné i tuto hru představit divákům,“ uvedla dramaturgyně Martina Pokorná.

Scéna se hercům rozpadá

Hra, která se zvrtla autorů Henryho Lewise, Jonathana Sayera a Henryho Shieldse je dosud nejúspěšnějším titulem britské komediální společnosti Mischief Theatre. „Hra pojednává o fiktivní premiéře detektivního dramatu Vražda na Havershamském panství, kterou uvádí rovněž fiktivní ochotnický spolek. Jeho členům se ovšem nedaří zhola nic, na co sáhnou – zapomínají text i rekvizity, scéna se jim rozpadá a otázkou je, zda všichni herci vůbec přežijí nešťastnou premiéru živí a zdraví,“ popsala děj inscenace Pokorná.

Na West Endu se tento titul hraje už šest let, má za sebou úspěšné uvedení na Broadwayi a znají ho už ve více než 35 zemích na všech šesti kontinentech. Pro české publikum objevilo tuto komedii v roce 2019 Městské divadlo Kladno a uvádí se také v Divadle Bez zábradlí, chebské divadlo je tedy v pořadí třetí.



Jedná se o specifický žánr britského divadla slapstick comedy, který se u nás překládá většinou nepřesně jako groteska. „Jde však spíše o klauniádu, frašku nebo fyzické divadlo, kde velkou část komiky obstarává zakopnutí, padání, mlácení se, kopání, chyby a řetězení jednotlivých dokonale načasovaných gagů,“ vysvětlila dramaturgyně. Diváci se tak mohou těšit na jakousi sérii Murphyho divadelních zákonů v praxi.

Tento druh divadla je pro herce samozřejmě velmi náročný, a i proto je pro ně důležité, snažit se na sobě pracovat, zkoušet a hrát i v době, kdy do divadla nemohou chodit diváci.

„V rámci spolku Vřídlo z Vintířova na mě padla role techničky Madly, která má na starosti chod představení a je to taková holka pro všechno. Jenomže tohle všechno se jí začne velmi rychle vymykat z rukou. Musí hasit všechny možné průšvihy, a shodou nešťastných okolností dokonce sama skončí mezi herci na jevišti. Jak celému spolku začíná téct do bot, vyplouvají na povrch i vztahy mezi jednotlivými členy souboru, takže dojde i na boj. Vždycky jsem si chtěla zahrát Xenu, tak se mi to splnilo,“ popsala svou postavu herečka Magdaléna Hniličková.

Herečka dodala, že divadlo na divadle je vždycky zábava, protože je třeba držet obě dvě roviny - postavy i herečky, která ji hraje. „Představení je čerstvé, pořádně se u něj všichni zapotíme a navíc ještě neprošlo testem u diváků. Za normálních okolností by se teď inscenace v krátkém čase několikrát za sebou odehrála, aby se trochu usadila. To nám teď bude chybět, ale budeme ji pravidelně oprašovat, abychom ji nezapomněli, neublížili si a nevyšli ze cviku. Zkrátka aby se nám to pak nezvrtlo.“

Zpětná vazba od diváků hercům chybí

To, že obzvláště u komedií je absence reakcí diváků pro herce opravdový oříšek, potvrzuje i dramaturgyně Martina Pokorná: „Upřímně řečeno, jakmile začne představení, tak už je to všechno jenom na hercích a lidech v zákulisí - ať už v sále diváci sedí, nebo ne. Ale samozřejmě mi chybí zpětná vazba od diváků, protože jenom od nich zjistím, jestli jednotlivé gagy, scény nebo celá inscenace byly k pochopení a vyzněly tak, jak jsme zamýšleli.“

Koprodukční chebsko-karlovarskou inscenaci režíruje umělecký šéf obou souborů Zdeněk Bartoš, důležitý prvek pohybové spolupráce má na starosti Lukáš Šimon. Dramaturgii měla Martina Pokorná a hudba je stejně jako výprava původní podle britského originálu.

Na jevišti se představí opět zástupci obou spřátelených souborů: chebští Jindřich Skopec, Daniel Mišák, Petr Németh, Pavel Richta a Magdaléna Hniličková i karlovarští Viktor Braunreiter nebo Jiří a Tereza Švecovi.