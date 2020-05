Sice jen pro třetinu hlediště, ale hrát se zase bude, těší se divadla

Na každé představení mohou divadla prodávat zhruba jen jednu třetinu obvyklého počtu vstupenek. Každá lichá řada totiž musí zůstat prázdná a i ve zbývajících řadách mohou sedět maximálně dva diváci vedle sebe.

V Karlovarském městském divadle otevřou své dveře poprvé 8. června, kde se ten večer sehraje činoherní komedie Penzion Ponorka pražského Divadla U Hasičů. Hned den poté si diváci mohou užít i koprodukční muzikál Karlovarského městského divadla a Západočeského divadla v Chebu s názvem Chyť mě, jestli na to máš. Počet vstupenek na všechny produkce je ale značně omezen.

„Zatím máme počet nastaven na 100 diváků, nicméně díky novým uvolněním se k nám v červnu dostane patrně lidí více. Pokud využijeme i obě dvě horní galerie, budeme moci hrát až pro 300 návštěvníků. Nicméně horní galerie nejsou tak komfortní a nenabízejí tak dobrý výhled jako přízemí a balkony,“ vysvětlil Martin Lenděl z obchodního oddělení Karlovarského divadla.

Oproti tradičním zvyklostem se bude v Karlovarském divadle navíc hrát i v průběhu letních prázdnin. „Přes léto nasadíme zhruba osm titulů, převážně činoherní komedie plus nějaké koncerty. Do programu jsme zakomponovali i prohlídky zákulisí divadla. Chceme tím jít naproti turistům, kteří by se v létě rozhodli navštívit město Karlovy Vary. Doufáme ale, že do divadla vyrazí i místní. Vstupenky jsou k zakoupení na všech obvyklých předprodejních místech,“ dodal Lenděl.

Chystají české komedie pro tuzemské hosty

V létě se bude hrát i v divadle ve Františkových Lázních. Tam se tak obvykle děje každé léto, letos však muselo dojít k drobné změně dramaturgie.

„Jsem ráda, že letos v létě nabídneme spoustu zajímavých činoherních komedií. Dříve jsme přes léto upřednostňovali hudební operetní koncerty, na které mohli zavítat i cizinci, kteří se zde léčili v lázních. Letos ale očekáváme spíše hosty z řad českých turistů a ti raději vyrazí na českou komedii,“ vysvětlila za Divadlo Boženy Němcové ve Františkových Lázních Jitka Tužarská.

Do zdejšího divadla se v současné době při dodržení všech opatření platných po 25. květnu vejde maximálně 150 diváků. Jitka Tužarská doufá, že do léta se tyto podmínky ještě upraví a oni budou moci opět prodávat plný počet sedadel.

V Chebu budou hrát na louce i hradě

Dvě zcela nové inscenace si pro své diváky připravilo Západočeské divadlo v Chebu, kde se v rámci znovuotevření slavnostně uskuteční premiéra dlouho připravované inscenace Odysseus. Ta se odehraje již v sobotu 30. května a v červnu se dočká hned několika repríz.

„Chceme, aby se dostalo na co nejvíce diváků, protože se nám už ozývají, že mají chuť do divadla dorazit, a proto se představení pokusíme nabídnout v několika termínech. A hned 20. června bude mít premiéru i druhá inscenace Smith & Wesson, což je taková komedie z prostředí Niagarských vodopádů, kde dva muži a jedna dívka plánují jednu velkolepou akci. A jak to dopadne, to se lidé dozví v divadle,“ prozradila dramaturgyně Západočeského divadla v Chebu, Martina Pokorná.

Také zde bude letní provoz divadla oproti jiným rokům rozšířen. „O prázdninách obvykle hrajeme venku jedno dvě představení, tentokrát jich bude víc. Konkrétně se bude reprízovat právě novinka Odysseus, a to zcela na novém místě, kde jsme ještě nehráli – na louce za dětskou poliklinikou Astra,“ objasnila Pokorná.

Hrát by se mělo i na Chebském hradě. Tam budou diváci moct zhlédnout třeba hudební revue Škola základ života anebo monodrama Všechny báječný věci.

„Kvůli karanténě jsme na jaře nehráli a některá tato letní představení budou sloužit jako náhrada za zrušená představení. Informace najdou lidé i na našich webových stránkách. Kdo má tedy předplatné nebo zakoupené lístky, tak ať si určitě pohlídá, kdy se jeho představení hraje,“ dodala dramaturgyně.

Dále podotýká, že lístky se dají koupit obvyklou cestou na všech prodejních místech, upřednostňován je ale nákup lístků online, aby se co nejvíce předcházelo nebezpečným situacím.

Divadla se kvůli pandemii koronaviru v březnu ocitla v nelehké situaci, protože ze dne na den musela zastavit veškerou svou produkci. Provoz pro pouhou třetinu diváků je pro ně velmi nákladný, přesto se však na své první diváky velmi těší.

„Spousta lidí by chtěla divadlu pomoci a nabízí například, ať si necháme vstupné za zrušené akce. Nicméně tímto směrem se pouštět nechceme a vstupné vracíme. Daleko více nám lidé pomůžou, když se znovu věrně vrátí do divadla a zachovají nám i nadále svou přízeň,“ shrnul Lenděl.