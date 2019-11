Na Chebský most se vrátili diagnostici, řidiči projedou v jednom pruhu

Konečný verdikt padne podle náměstka primátorky Petra Bursíka v druhé polovině ledna příštího roku. Od něj se budou odvíjet další práce na mostu. Podle specialistů potřebuje co nejrychleji kompletní rekonstrukci.



„Diagnostici společnosti Pontex budou až do soboty zjišťovat, v jakém stavu je železobetonová mostovka. Budou provádět vrty, odkryjí část komunikace a budou například zjišťovat, jak z konstrukce odtéká voda,“ naznačil rozsah prací Bursík.

Podle předběžných informací, které má zatím radnice k dispozici z předešlých měření, se dávají dohromady možnosti, jak s mostem nadále pracovat (podrobněji v článku Diagnostika odhalila na Chebském mostě oslabené výztuže a korozi).

Definitivní doporučení ovšem představitelé města dostanou právě až po Novém roce. „Pak začnou práce naostro,“ řekl náměstek.

Obává se ale, že odborníci nedají městu moc času na rozmyšlenou. „Doporučení by mohlo znít asi takto: Udělejte to a to, abyste prodloužili životnost mostu. Ale do pěti či deseti let udělejte kompletní rekonstrukci Chebského mostu,“ naznačil Bursík možný verdikt.

Opravu je nutné provést co nejdříve

Jeho obavy částečně potvrdil i projektant společnosti Pontex Marek Vokál. „Most není zapotřebí zbourat. Potřebuje ale nutně rekonstrukci. A to co možná nejdřív,“ řekl při čtvrtečních pracích.

Ideálně by podle jeho názoru měly práce na opravě začít do půl roku až do roka. Zatím ale chybí projektová dokumentace. Vznikne až na základě kompletních výsledků analýzy stavu mostu.

„Vozovka i klenby jsou relativně v pořádku. Neopravitelná je konzole nosníků,“ naznačil projektant.

Podle náměstka Bursíka bude v rámci rekonstrukce nutné udělat i zpevnění pod pilíři mostu. „Výsledky vrtů v okolí mostu z minulosti naznačují, že podloží pilířů není úplně pevné. Opatření se budou odvíjet od toho, jak bude Chebský most v budoucnu zatěžován,“ řekl Bursík.

Detailnější informace získá město na základě geologického průzkumu podloží, které se aktuálně dělají. „Součástí našich prací bude i inženýrsko-geologický vrt skrz vozovku a pilíř až do základu mostu. Bude asi patnáct metrů hluboký,“ řekl projektant Vokál.

Sítě se osvědčily, budou i pod dalšími mosty

Kvůli nebezpečí pádu betonových úlomků nechalo město pod Chebským mostem natáhnout sítě. A vyplatilo se. Podle náměstka Bursíka jsou už dnes plné suti. „Na jaře je budeme vyprazdňovat a vracet zpět,“ řekl.

Obdobné zabezpečení se ovšem v příštím roce objeví i pod dalšími dvěma mosty – Ostrovským a Chebským III, tedy pod přemostěním průtahu pod druhou budovou magistrátu. „I tam dochází k uvolňování částí betonu. Pod Ostrovským mostem navíc už došlo k pojistné události,“ řekl náměstek.

Problémy ovšem město neřeší pouze na mostech přes Ohři. Aktuálně bylo podle Bursíka nutné uzavřít plato nad Teplou u Vřídelní kolonády.

„Přišly výsledky diagnostiky,“ konstatoval náměstek. Podle nich zde hrozí nebezpečí chodcům. „Proto jsme se z preventivních důvodů rozhodli plato nad Teplou uzavřít. Zatím nemáme projektovou dokumentaci na jeho rekonstrukci,“ dodal.