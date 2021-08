Už nejsme městem kriminálníků, prostitutek a tržnic, chce ukázat Cheb

Hlavním úkolem projektu je změnit zastaralou představu o Chebu jako městě hříchů. V Konferenčním centru City na Pankráci tak hodlá město uspořádat 13. října prezentaci, která vykreslí dříve zapadlý kout republiky jako sebevědomé město, ve kterém stojí za to žít.



„V hlavách lidí přetrvává názor, že Cheb je město plné kriminality, tržnic a lidí s problémovým chováním. To už ale dávno není pravda. Naším úkolem je poopravit představy o Chebu a přiblížit je reálnému stavu. A tahle akce je jen jednou z mnoha, jak toho docílit. Chtěli bychom na ni pozvat stovky lidí, kteří mají jakýkoli vztah k Chebu. Ať už odsud pocházejí, studují tu či sem chtějí přijet jako turisté,“ popsal starosta Antonín Jalovec.

Přijít by podle něj mohli i ti, kteří plánují, že by třeba v Chebu podnikali. „Všichni budou mít možnost se dozvědět, co se na západě Čech v minulých letech odehrálo, co se chystá a jaké zajímavosti a příležitosti Cheb dnes nabízí,“ řekl Jalovec.

Vedení města bude připravené na dotazy z řad veřejnosti. Odpoví na to, jak se město během let změnilo, co může především mladým nabídnout či jaké výhody skýtá život v menším městě, kde není problém s umístěním dětí do školky nebo získáním městského bytu.

„Jako příjemný bonus vnímáme i blízkost Německa. Světovým výrobcům i logistice otvírá dveře chebský průmyslový park s nabídkami pracovních příležitostí. A třešničkou na dortu je všudypřítomná příroda,“ doplnila mluvčí úřadu Simona Liptáková.

V programu se představí s připravenými vstupy herci Západočeského divadla v Chebu, zahraje jedna z chebských kapel, nebudou chybět představitelé místní podnikatelské sféry. Zástupci města rovněž ukážou, jak vypadá nedávno vydaná zlatá mince věnovaná chebské památkové rezervaci.

Myšlenka na propagaci města neotřelým způsobem vyklíčila v hlavě starosty poté, co se mu turisté, které potkával v centru, svěřovali s tím, že zvěsti, co o Chebu slyšeli, jsou v přímém rozporu se zkušenostmi, jež na západě Čech zažívají.



„Mnozí jsou překvapeni z toho, jak město vypadá. Říkali, že skutečnost dalece překonala jejich očekávání a že město je mnohem hezčí, než si mysleli,“ řekl starosta Jalovec.

Podle jeho slov se už objevil nápad, že by Chebští měli s podobným projektem přijet i do Plzně, do Brna či do dalších větších měst. „Zatím akci v Praze bereme jako pilotní projekt. Uvidíme, jaký bude mít ohlas, jak bude úspěšná. Pokud naše snaha přinese ovoce, rádi podobnou akci uspořádáme na jiném místě třeba hned na jaře. Nebo pozměníme program a v dalších letech se s naším projektem můžeme do Prahy vrátit,“ dodal starosta Jalovec.