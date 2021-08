Města v kraji budou zvyšovat poplatky za ubytování hostů v hotelech

První zářijový den bude pro podnikatele v oboru hotelnictví v Karlových Varech znamenat nutnost odvádět za ubytované vyšší poplatek. Ten se ze současných 21 korun zvedne na 35, magické a maximální padesátikoruny tak zatím nedosáhne.



„Nové ceny budou platit od 1. září,“ potvrdila Helena Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu.



Záměrem města přitom podle původního návrhu vyhlášky bylo zvýhodnit ty, kteří do Karlových Varů přijíždějí na delší dobu. Za poplatek by zaplatili méně než lidé na krátkodobých pobytech. „Administrace by ovšem byla pro hoteliéry tak složitá, že jsme od záměru nakonec upustili,“ vysvětlila Kyselá.

Ve Františkových Lázních je poplatek za ubytování od 1. ledna letošního roku maximální padesátikoruna za osobu a den. O tom, že chce město využít maximální hranici, informovala radnice hoteliéry s dostatečným předstihem.

„Vyhláška byla hotová už v prosinci 2019,“ potvrdil františkolázeňský starosta Jan Kuchař. „Už tehdy jsme upozorňovali, že poplatek v roce 2020 bude 25 korun a v roce 2021 už 50,“ konstatoval Kuchař. Na toto téma svolala radnice jednání s místními hoteliéry.

„Zajímali jsme se, zda jim to nekomplikuje podnikání. Žádný takový podnět jsme ale nedostali,“ řekl starosta Františkových Lázní.

Část peněz, kterou město na ubytovacím poplatku získá, vrací do propagace. „Je to deset až patnáct procent. V době koronakrize to bylo ještě víc,“ doplnil Jan Kuchař.

V autokempech zůstane vše při starém

Na maximální padesátikorunu za osobu a den pobytu se chtějí dostat i v Mariánských Lázních. Pro letošní rok je ale ještě poplatek nižší, ve výši 30 korun. „V plánu je, a bude o tom ještě jednat zastupitelstvo, zvýšit ubytovací poplatek od příštího roku na 50 korun za osobu a den,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina.

Z procesu vybírání poplatků ovšem radnice vyňala dva mariánskolázeňské autokempy. „Je nesmysl platit 50 korun za den a osobu, když za auto v kempu zaplatí lidé stovku,“ vysvětlil starosta.

I v Mariánských Lázních se část prostředků vybraných za ubytovací poplatek vrací přímo do cestovního ruchu.



„Třicet procent jde přímo do fondu zřízeného při komisi lázeňství a cestovního ruchu. Zbytek prostředků tvoří příjmy rozpočtu bez přímého určení. Ty pak používáme na ostatní projekty v rámci města, jako je například údržba parků či financování provozu Západočeského symfonického orchestru,“ doplnil Martin Kalina.

Turisty hojně vyhledávaný Cheb má ve vztahu k poplatkům za ubytování úplně rozdílnou strategii. Nejenže tyto platby zvyšovat nebude, navíc je drží na velice nízké úrovni. A pro nejbližší roky na tom nechce město nic měnit. Ubytovací poplatek činí aktuálně deset korun za osobu a noc.

„Od jeho zavedení, což jsou asi tři roky, je poplatek stejný. O jeho zvýšení se neuvažuje,“ uvedla mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.