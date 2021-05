Bečovský zámek se otevírá veřejnosti, památkáři ustoupili podnikatelům

Rekonstrukce Pluhovských domů v areálu hradu a zámku v Bečově nad Teplou se protahuje, v únoru navíc došlo k havárii tarasní zdi pod točitým zámeckých schodištěm. Původně tak měl turistických klenot Karlovarského kraje zůstat uzavřen přes celé léto.

Místní podnikatelé se obávali, že po roce s covidem by turistickou sezonu bez návštěvníků nepřežili. Nakonec památkáři svolili a od 1. června bude Bečov veřejnosti zpřístupněn alespoň částečně.

„Návštěvníkům budeme nabízet naše dva tradiční okruhy, tedy relikviář svatého Maura a zámecké interiéry, oba ale v omezeném režimu a bez možnosti procházet zámecké zahrady a vyhlídkovou interaktivní stezku kolem hradu,“ upřesňuje kastelán Tomáš Wizovský s tím, že dříve standardně nabízené dětské varianty prohlídek a programů budou také v nabídce, avšak pouze po předchozí rezervaci.

„Protože je areál hradu a zámku stále v režimu staveniště, musí dojít i k omezení počtu vypisovaných prohlídek. Doporučujeme tedy návštěvníkům zakoupit si vstupenku online na našich webových stránkách. Rezervační systém spustíme po tomto víkendu,“ upozorňuje kastelán.

Na lince bude radit dispečer

Vzhledem k tomu, že jsou na bečovském zámku prohlídkové trasy tradičně koncipované jako zařízené zámecké interiéry, mohou se z důvodu pandemických opatření aktuálně konat komentované prohlídky s průvodcem ve skupině 9+1.

„Do budoucna ale bude Bečov díky právě dokončované muzejně-galerijní expozici relikviáře sv. Maura spadat na rozdíl od běžných zámeckých expozic též do kategorie muzeí. To by mohla být v souvislosti s aktuálně nastavenými opatřeními proti koronaviru naše nesporná provozní výhoda,“ dodává kastelán.

Novinkou letošního sezony je zřízení stálé linky dispečera, který zodpoví každý provozní dotaz a doporučí aktuálně optimální průběh návštěvy zámku či dalších atraktivních cestovatelských cílů v okolí.

„Pokud se nic nestane a nedojde kvůli další vlně koronaviru ke zpřísnění opatření, je naším plánem mít otevřeno po celé letošní prázdniny. Následně by mělo s koncem září dojít k úplnému uzavření hradu a zámku a k dlouho plánovanému přesunu expozice relikviáře svatého Maura do Pluhovského paláce. Tady by pak měl být v druhé polovině října spuštěn zkušební provoz,“ uzavírá Tomáš Wizovský.

Ve sklepích unikátní expozice

V budoucnu chce Státní hrad a zámek Bečov turisty lákat nejen na nové uložení relikviáře svatého Maura, pro který se vyrobila speciální vitrína. Ve sklepích Pluhovského paláce už začaly práce na oživení prostor formou speciálních videoprojekcí, díky kterým získá na atraktivitě další z pokladů bečovského zámku – ojedinělá sbírka vín a koňaků z konce 19. století.

Lahve uložené v trezorech budou za pomoci skleněných ploch a vitrín prostupovat z kamenných zdí a doslova ožívat před očima návštěvníků. Společně s výkladem průvodce tak divák získá autentický dojem dobových vinných sklepů povýšený o působivý audiovizuální zážitek.



Autorem projektu je Jan Morávek, vedoucí ateliéru Multimédií na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Právě se Západočeskou univerzitou v Plzni začal Státní hrad a zámek Bečov nově spolupracovat.